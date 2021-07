Nativas, una compañía femenina de malambo

Boleadoras, bombos y… zapatos de baile de mujer. Las integrantes de Nativas, la compañía femenina de malambo de espectáculo, vinieron a desterrar la bota folclórica típica del zapateo masculino para subirse a los tacos y llevar los repiqueteos, barridos y puntas a otro nivel.

Un cuerpo de diez villamercedinas bailarinas de folclore descubrió el malambo de espectáculo en 2016 y quedaron maravilladas. Sin otro conocimiento del género más que las ganas de aprender, contactaron a Leandro Figueroa, en ese entonces integrante de Malevo, la compañía de danza de malambo moderno que cobró protagonismo tras su aparición en el programa de televisión estadounidense "America’s Got Talent".

“Pudimos traer a tres de ellos a Villa Mercedes a una peña. Como yo era la encargada de la grilla, les hablé de caradura y accedieron a venir. Los conocimos, los vimos en vivo y dijimos ‘si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotras no?’”, relató Carla Medaglia, directora de Nativas, la compañía que tuvo a Leandro como su primer profesor.

Luego realizaron seminarios con Julieta Belatti, bailarina, docente y directora de la primera compañía nacional de malambo femenino llamada Féminas. Ella les dio las bases para, dos años después de su formación, realizar su primera presentación en vivo, en octubre de 2018. Allí combinaron zapateo, boleadoras y bombos con tap, flamenco, folclore y show; rasgos que le añaden la característica de “espectáculo” a su denominación.

“A partir de ahí hicimos varias actuaciones y seguimos hasta el día de hoy con las capacitaciones e invirtiendo en instrumentos y vestuario”, detalló Carla. Y agregó un detalle quizá sin importancia para el común de la gente, pero que muestra el gran avance interno del grupo: “Recién el año pasado pudimos comprar nuestros primeros pares de zapatos aptos para zapatear. Antes usábamos los tradicionales de folclore que tienen taco muy fino y se rompían seguido, lo que era un peligro porque nos lastimábamos seguido”.

A comienzos de 2020, en plena pandemia, las mujeres que no le temen a nada zapatearon hacia un escalafón más alto; crearon una academia de malambo solo para mujeres. “No pedíamos que supieran bailar, arrancaron chicas que no habían bailado ni hecho alguna actividad musical en su vida. Que estés en el palo del folclore no te asegura que vas a ir como una luz en el malambo porque tiene técnicas y fonéticas totalmente diferentes. Todas iniciaron de cero”, contó la directora de Nativas.

Con un grupo principiante de diez mujeres, las restricciones por la COVID-19 y la incertidumbre de cuándo podrían volver a pisar los escenarios, empezaron a dictar clases del género. Un año después, dos de las alumnas iniciales fueron incorporadas al cuerpo oficial de baile.

Actualmente cuentan con entre 15 y 20 alumnas y la inscripción está siempre abierta para aquellas mujeres que deseen sumarse a sus pisadas. “Siempre tuvimos el objetivo muy claro, queríamos ponernos del lado del feminismo y de la lucha para recuperar derechos y hacernos protagonistas de actividades que estaban relacionadas directamente con el hombre. Es por eso que queremos que se sigan sumando y animando a dejar de lado los prejuicios porque las mujeres somos perfectamente capaces de hacer malambo”, finalizó Carla.