Los chicos del Eva Perón disfrutan las vacaciones con películas y títeres

Las vacaciones de invierno se viven a pleno en el barrio Eva Perón. El SUM que está instalado en el corazón del complejo habitacional se convirtió en uno de los espacios preferidos de los chicos para disfrutar sus días de descanso sin exponerse tanto al frío ni descuidar los protocolos sanitarios.

En los dos primeros fines de semana del receso escolar, el salón se vistió con butacas y una pantalla gigante para que los niños sintieran la emoción de ir al cine. Es que no todos viven esa experiencia muy a menudo, no solo porque las salas estuvieron restringidas durante mucho tiempo por la pandemia, sino también por las distancias y los costos.

"Me parece muy bien que se hagan estas actividades porque es lindo que los chicos se junten. Cuando me enteré me emocioné porque es la primera vez que mi hijo, que tiene tres años, va a ir al cine", contó Marilyn Sánchez, una vecina de la zona que llevó a su pequeño y a su cuñado.

Belén Romero y sus hijas Morena y Selena llegaron de un poquito más lejos. Porque, aunque viven en el barrio El Criollo, no quisieron perderse la película que proyectaron ayer. "Me gusta porque es una distracción para ellos y vemos que salen contentos. Ya que no los podemos sacar a otros lugares por el virus, viene muy bien y además es un espacio cerrado donde no pasan frío ni nada", expresó la joven.

Pero los que más valoraron la propuesta fueron Ignacio y Mateo Rodríguez, dos hermanos que son oriundos de Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba, y están de visita en la casa de familiares en Villa Mercedes. "Allá están cerrados los cines, desde que empezó la cuarentena no han vuelto a abrir. Entonces para nosotros es muy bueno poder venir a ver una película", dijo el menor.

En las dos jornadas con proyecciones que se hicieron hasta el momento, el personal del SUM, que también administra el Molino Fénix y la Casa de la Música, entabló un protocolo para asegurarse de que se cumplieran las medidas sanitarias para este tipo de eventos culturales.

Para ingresar los asistentes tuvieron que sacar una entrada y retirarla un día antes de la función. De esa forma, buscan que no se exceda el treinta por ciento de ocupación que debe tener el edificio.

El sábado habrá un show de títeres a partir de las 18. Hay que retirar la entrada antes.

Los pequeños y sus padres fueron recibidos por dos personajes del elenco de DivertiMóvil, que forma parte del complejo cultural. Los famosos ratones Mickey y Minnie se tomaron fotos con los niños y los guiaron hacia la puerta de acceso, donde les recibieron los tickets para tener asentada la trazabilidad, y les desinfectaron las manos.

Antes de comenzar la peli, también les recordaron que no debían quitarse el tapabocas en ningún momento y les pidieron que no acercaran las sillas entre sí.

"Estamos muy contentos de volver a la presencialidad en este tipo de encuentros, pero no de-satendemos los cuidados", aseguró Exequiel Scarel, el coordinador de Casa de la Música y parte del equipo que lleva las propuestas a los tres espacios.

Es que las actividades infantiles para las vacaciones siguen. Esta tarde en el teatro del Molino, la compañía Vallecirco hará un show. Mientras que el sábado, a las 18, el SUM Eva Perón tendrá una función de títeres, en la que deberán respetar las mismas medidas de prevención.