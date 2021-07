Juegos Olímpicos con perspectiva de género

ONU Mujeres y el Comité Olímpico Internacional (COI) lanzan la primera guía con perspectiva de género en el periodismo deportivo de cara a los próximos Juegos Olímpicos. La guía no hace más que sumar a este movimiento que desde hace varios años permite que el deporte se realice con igualdad y libertad, palabras que a muchos todavía les cuesta entender.

Alicia Morea, vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino, afirmó: “El deporte es un poderoso agente de cambios, quienes trabajan con la palabra tienen el poder de hacer visible lo invisible” en referencia a la función que cumplirá el documento. Contiene 30 páginas que hablan de sexismo, género, lenguaje, entre otros puntos, relacionados a la perspectiva de género e inclusión dentro del deporte, junto a datos a tener en cuenta para seguir sumando al cambio de paradigma.

El eslogan “Para una información deportiva libre de estereotipos” busca romper con las estadísticas que afirman que de las noticias deportivas solo el 4% está dedicado a las mujeres, el resto se basa en noticias masculinas.

En la presentación de la guía, varias exponentes del mundo del deporte se mostraron a favor y explicaron por qué esta iniciativa es tan importante. Jorgelina Bertoni, exjugadora de la selección argentina de hockey decía: “El hockey era un deporte femenino aceptado para las mujeres, sin embargo, en ese momento era raro ver que una hiciera deporte en equipo”, y agregó que “hoy el deporte acepta diversidades gracias a iniciativas como estas”.

La periodista Ángela Lerena contó cómo es la relación del mundo de la comunicación con el deporte, y habló de algunas de sus experiencias personales. “Siempre te preguntaban si eras lesbiana porque te gustaba el deporte, muchas veces me disfracé de varón para ir a la cancha y que no me molestaran", dijo. Y afirmó que la comunicación ha ido aceptando el lugar de las mujeres y que aún continúa la lucha por la igualdad salarial.

El COI determinó además que en estos Juegos Olímpicos deportistas, entrenadores y árbitros sumen en su juramento las palabras “inclusión e igualdad”.

Una lucha de años

En 2004 el presidente por ese entonces de la FIFA Joseph Blatter despertaba la polémica cuando sugirió que las jugadoras de fútbol femenino usaran “pantalones ajustados” como una forma de llamar la atención y conseguir más público. Por suerte, esto nunca sucedió.

Durante 2018, por primera vez en la historia olímpica, el mismo número de atletas varones y mujeres participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en Buenos Aires: 2.000 participantes de cada género.

Alysia Montaño y Allyson Felix, ambas atletas, lograron cambiar la política de contratos de la reconocida marca Nike, que penalizaba económicamente a las deportistas que decidieran convertirse en madres durante su contrato deportivo. Esta situación llevó a Allyson a lanzar su propia marca de ropa deportiva, destinada a todas aquellas mujeres que quisieran hacer sus propias reglas sin discriminación alguna, esto conllevó a que Nike, ante la cantidad de críticas, modificara su estrategia.

Con 23 años, Mara Gómez se convirtió en la primera jugadora transgénero de la Primera División del fútbol argentino. El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, se lanzó la campaña deportiva #JugáConOrgullo, donde varios deportistas del mundo salieron a apoyar y contar libremente su sexualidad.

En San Luis, en 2017, Mía Gamiatea consiguió un fallo definitivo para federarse y jugar en la División de Damas del hockey femenino. La deportista en la actualidad sigue jugando en la Primera A de La Torre Hockey Club.