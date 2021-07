"Me traicionaron los nervios; no pude ver si tenía un lunar en la mejilla izquierda"

Un playero de una estación de servicio de Las Heras, Mendoza, aseguró haber visto a Guadalupe Lucero el miércoles cerca de las 17:50. Jorge Páez, sostuvo en Lafinur FM Radio que la niña le dijo: “Yo soy famosa”. “Cuando vi a la nena, me traicionaron los nervios. Eso me da bronca. No miré si tenía un lunar en la mejilla izquierda”, dijo y se apena no haber podido actuar de mejor manera ante esta situación.

“Ese hombre no sé si estaba esperando, vi que se bajó una nena y él. Cargó 300 pesos de gas. Cuando estaba por cortar el surtidor, veo el pico de carga cerca de la patente. Me voy a colocar el surtidor en la bomba y la nena me dijo: Yo soy famosa. Le dije que estaba igual a Guadalupe y ella me respondió que era famosa. El hombre sostuvo que se cree famosa porque juega con muñecas. Pero ningún niño te dice esas cosas. El cliente no quería que hable alto y que sostenga que era igual a la nena. Cuando voy a cortar los otros surtidores de otros dos autos que estaba cargando, los cuales ya se me habían pasado del monto que me pidieron, ese vehículo se fue”, relató sobre el hecho ocurrido el miércoles cerca de las 17:50.

Páez consideró que es la primera vez que vio a ese cliente en la estación de servicio. “El acento del hombre me pareció mendocino”, dijo. No prestó atención en la tonalidad de la menor.

El trabajador aseguró que las cámaras de seguridad habían tenido un desperfecto y no funcionaban.

Todo pasó tan rápido que no recuerda el modelo del auto. “Me siento mal porque no pude ayudar a esa nena. Era un auto tipo Ford”, aseguró.