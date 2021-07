En seis años, Caneritos dio en adopción a unos 700 perros

El amor que tienen las integrantes de la fundación Caneritos por los animales no reconoce pandemias ni días no laborables. Por eso este sábado, después de algunos meses de inactividad, volvieron a la Plaza del Sesquicentenario y lo harán todos los sábados, pero esta fue una fecha especial ya que festejaron sus seis años de funcionamiento. En su trayectoria lograron que unos 700 perros encuentren una familia que los integrara como un miembro más. Algunos fueron callejeros, otros residían en el Refugio de Contención Animal del Municipio.

"El año pasado, cuando regía el aislamiento social, no pudimos trabajar en los espacios públicos, sino seguramente el número sería mucho mayor. Pero lo que hicimos fue seguir rescatando animales que fueron abandonados, les dimos una atención veterinaria y ahora permanecen en el Refugio hasta que estén listos para ser adoptados", explicó Sandra Livotti, vicepresidenta de la fundación.

Todos los sábados estarán en la Plaza del Sesquicentenario con los perros, de 10 a 17.

La metodología que utilizan los miembros de Caneritos es llevar los perros con collares para que los transeúntes puedan conocerlos y generar un vínculo con cada uno de ellos y finalmente que los elijan como mascota y les brinden amor y un hogar.

"Primero hacemos una preadopción, porque lamentablemente mucha gente nos ha mentido y nosotros tenemos que velar por el bienestar del animal. Llevamos el can al domicilio, así podemos ver las condiciones de la vivienda, ya que es un requisito excluyente tener un patio cerrado, por ejemplo. Además tienen que garantizar una atención veterinaria cuando sea necesario, son algunas cositas que son indispensables", agregó la mujer. También reveló que hay familias que están dispuestas a darle un hogar a la mascota, pero si no cumple con esas exigencias no pueden entregarla. "Un perro suelto puede ocasionar accidentes y él mismo puede sufrir heridas o pelearse con otro animal. Entendemos que es costoso cerrar un predio, pero no podemos hacer excepciones", sostuvo la vicepresidenta.

En el mismo lugar. Estarán todos los sábados por calle Pedernera. Foto: Juan Andrés Galli.

En su cumpleaños colgaron un cartel que decía "Feliz 6 años Caneritos", hicieron una feria de platos y también ofrecieron algunas 'ropitas' para cachorros que les habían donado. "El dinero recaudado es para poder achicar o saldar las cuentas que tenemos en las veterinarias. La gente siempre nos ayuda, es muy solidaria y gracias a eso nosotros podemos seguir de pie. Cada vez que rescatamos a algún perro atropellado o enfermo eso sale de nuestro bolsillo y las cuentas se están haciendo muy grandes", reflexionó Livotti.

Las voluntarias junto a los "sin voz" estuvieron en el espacio público desde las 10 hasta las 17. "Es una alegría poder volver. Tenemos perros de todas las edades, pero en estos momentos la prioridad son los adultos, los que ya están viejitos. Hay algunos que nacieron en el refugio y ya llevan varios años ahí. Queremos que el último tramo de sus vidas sea rodeado de una familia que les dé mucho amor. En cambio, los cachorritos son los que más elige la gente", finalizó.