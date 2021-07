Murió el hombre apuñalado por su sobrino en el barrio Los Olivares

Rodrigo Fernández no resistió las graves heridas de arma blanca por las que estaba internado desde este sábado en el Hospital San Luis. Murió alrededor de las 20, cuando ya no había sol en la jornada dominical. Lo informó el director del Hospital, José Núñez, y agregó que no dará "las causas de la muerte porque la causa está judicializada".

El parte médico de Fernández era poco alentador. Estaba “bajo efecto de sedoanalgesia, en asistencia respiratoria mecánica, hemodinámicamente inestable con vasoactivos” y con pronóstico reservado.

La causa estaba caratulada "Tentativa de homicidio". Ahora mutará a "Homicidio".

De acuerdo a la investigación en curso, el hombre fue agredido este sábado a las 7:30, en la calle 11 de Agosto al 1000 en el barrio Los Olivares de San Luis.

Durante la madrugada de este domingo, Kevin Echenique, de 19 años, fue detenido por personal de la Comisaría N° 38, cuando estaba en su casa en el Barrio 500 Viviendas Norte. Los efectivos realizaron el allanamiento a instancias del Juzgado del Crimen N° 3, luego de notificarlo de que está acusado de ser el autor de las puñaladas que le propinó a su tío, según informó el segundo jefe de la Comisaría Nº 38, comisario José Casella.