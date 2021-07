El que no arriesga, no gana; y Grosso apostó a ganador

Recorrer el camino hasta el campo de Roberto Grosso ya es un placer en sí mismo. La geografía de Estancia Grande, con la escolta permanente de las Sierras Centrales, se abre de par en par en cada curva una vez que uno abandona la ruta 9 que conduce a El Trapiche y se interna en las sendas, que están anunciadas por las arcadas con techos de paja a dos aguas.

Por momentos hay asfalto, en otros comienza el traqueteo por los adoquines adornados por farolas a los costados y finalmente está el ripio bien mantenido, una vez que pasamos el enorme cartel que dice que estamos en Durazno Alto y es toda una referencia para vecinos y turistas, que buscan, en su mayoría, la recta final que desemboca en Virorco y su río lleno de encantos en cualquier época del año.

Las laderas serranas, impasibles y nevadas en sus picos, lucen cada vez con más casitas, un aviso de que es mucha la gente que elige este sitio para darle un cambio radical a su vida. Estancia Grande estalla de pequeños establecimientos que producen a distintas escalas. Algunos tienen frutales y hacen dulces, otros apostaron por la cría de gallinas ponedoras o de pollos parrilleros, también se ven algunas ovejas pastar en las inclinadas tierras que están a la derecha del camino o incluso vacas que pueden aparecer en alguna curva, fruto de cierta imprudencia de sus dueños, que confían en que el tránsito es escaso y va tener cuidado, aunque no siempre es así.

Donde está el destino final de este cronista, ya la senda corta el paisaje de par en par, y este parece desgajarse en una ventana infinita que muestra una paleta de colores vivos que le ganan al marrón uniforme de la tierra. Ya no vamos rodeados por las sierras, sino que desembocamos en una planicie irregular, con leves pendientes y trepadas, mientras el camino se hace ancho antes de internarse otra vez rumbo al río.

Es fácil darse cuenta dónde vive este mendocino, que apostó todo cuando se radicó en San Luis hace seis años, incluso un trabajo estable en la provincia vecina, pero que le ponía un techo demasiado bajo a sus ambiciones de desarrollarse y darle un mejor futuro a su familia. Grosso había dado como referencias una enorme media sombra que protege sus frutales contra el granizo y un galpón flamante de techo de chapa verde. Y allí están ambos, en un mediodía de sol y silencio, solo cortado por los sonidos penetrantes de las catas, que van y vienen por las alturas, conscientes de que no hay frutas en los árboles en pleno invierno.

Nada de esto es mío, pero yo lo manejo como propio, porque así me hace sentir Rubén Grivarello, a quien Dios puso en mi camino". Roberto Grosso, productor de frutas de Estancia Grande.

El hombre nos recibe con calidez y alivio, porque él también está recién llegado de El Trapiche, donde había ido a entregar mercadería. Mientras su familia baja implementos de la caja de la camioneta, se dispone a hablar de todo. “Hace cinco años que nos establecimos en esta finca, en tierras que no son mías sino de Rubén Grivarello, un cordobés a quien Dios afortunadamente puso en mi camino…”, agradece Grosso.

Es en realidad una relación de beneficio mutuo, porque el dueño del campo lo tenía sin uso, muy distinto a como luce ahora. “Yo le armé el esquema productivo, era todo pasto puna”, cuenta Roberto, mientras caminamos hacia uno de los extremos, el más elevado, donde un poco más allá aparecen las tres hectáreas plantadas con almendros, aunque uno se queda maravillado por la vista que hay desde ese promontorio y cuesta avanzar y concentrarse. Nos sentimos como en la vieja publicidad del chocolate que mostraba una vaca blanca y violeta.

Grosso maneja 13 hectáreas, donde principalmente ha implantado frutales, que es lo que mejor conoce desde sus tiempos en Mendoza, donde era el encargado de una finca grande, que vendía frutas y productos con agregado de valor a todo el país. Cuando se la jugó por las gallinas ponedoras, le fue mal: “Tenía unas 4.000 y en unos pocos días una peste me las mató a todas, fue algo raro, una especie de moquillo. Perdí un millón y medio de pesos”, lamenta por un momento, pero enseguida deja atrás la tristeza, en un gesto típico de los pequeños productores, gente esforzada, que siempre está mirando hacia adelante.

El cuadro con los frutales, en cambio, luce fuerte y en crecimiento, más allá de que en esta época solo quedan las ramas a la espera de la poda correctiva. Hay un cuarto de hectárea en la que lucen hileras de duraznos fabriqueros, 160 plantas de ciruelas, 50 de manzanos verdes y rojos y la misma cantidad de perales, cerezos y damascos. Además cultiva una hectárea aparte de durazno prisco y media hilera del chato, también conocido como japonés, un elixir muy cotizado en las ciudades.

En Mendoza no despegaba, entonces me vine con la familia a San Luis. Soy mecánico y tornero, algo me tenía que salir". Roberto Grosso, productor de frutas de Estancia Grande.