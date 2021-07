Entró en erupción el volcán Sinabung de Indonesia

El volcán Sinabung ubicado en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, entró en erupción este miércoles despidiendo una larga columna de humo y cenizas, según la agencia geológica local.

Armen Putra, el director del puesto de monitoreo de Sinabung, señaló que "el material volcánico alcanzó los 4.500 metros de altura" y la erupción del volcán duró 12 minutos.

Desde la oficina de monitoreo se compartió una imagen donde puede verse una espesa columna de humo negro saliendo del cráter.

Así, Putra mencionó que las nubes de ceniza y humo llegaron hasta una distancia de más de 1.000 metros de la cima, sin embargo, los materiales volcánicos no alcanzaron los pueblos más cercanos y no hubo inconvenientes para los vuelos en la zona, por eso las autoridades no emitieron orden de evacuación.

Pero sí ordenaron a la población que evite acercarse a menos de cinco kilómetros del cráter, un radio en el que de todos modos no vive nadie porque la actividad volcánica ha aumentado en los últimos años.

Sinabung es un volcán de 2.460 metros de altura, que estuvo dormido durante siglos hasta que despertó en 2010 con una erupción que mató a dos personas.

Luego volvió a entrar en erupción en 2013, en 2014 dejó 16 muertos y en 2016 se registró otra erupción que mató a siete personas.

Télam/MM