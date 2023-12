Argentina se despidió de Indonesia

Por Sofía Jaimez Bertazzo

A pesar de los resultados la Selección Argentina cerró su participación en el Mundial con un balance positivo. Los jóvenes albicelestes no pudieron contra Mali, quien se metió en el podio del Mundial sorprendiendo a muchos. Su juego fue muy físico, veloz y potente, sumado a algunos errores defensivos no hubo más que hacer para el conjunto de Diego Placente. El resultado fue contundente y el marcador cerró 3 a 0 para vestir de bronce al conjunto africano. Con goles de Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia y Hamidou Makalou.

“El partido de la semifinal fue desgastante para nosotros, desde lo físico y lo emocional, ellos estaban más frescos que nosotros” dijo el director técnico al terminar el partido contra Mali. Y agregó “sabíamos que el partido iba a ser muy físico, hoy desde el primer momento fueron superiores, nosotros no pudimos salir a hacer nuestro juego. Si dividimos perdíamos, cuando tratamos de jugarlo no estábamos finos, había una energía que no la teníamos”.

Además del golpe que produjo el partido contra Alemania los jugadores de la Sub 17 también recibieron presiones y críticas por redes sociales que influyeron, las exigencias de los fanáticos argentinos siempre están presentes, aunque solo sean chicos. Es por eso que muchas figuras del fútbol se pronunciaron a favor de los jugadores y Placente aprovechó para recalcar que la gente no se olvide que son chicos y que es este el momento para equivocarse.

Sumado a la compleja situación el capitán de la selección, un jugador desequilibrante dentro del campo de juego e influyente en el vestuario, tuvo que despedir a su abuela estando en Indonesia. Es por esa razón que Claudio Echeverri no entró como titular, ya con el marcador abajo hizo su ingreso e intentó emparejar el asunto, pero fue muy tarde.

Ulises Giménez también dedicó un tiempo en zona mixta para hablar sobre lo sucedido y comentó: “Después de Alemania los ánimos no fueron los mismos, nos tuvimos que levantar y venir a jugar igual, hicimos un mundial extraordinario, estamos muy felices por eso. El grupo está muy unido, se vio desde el primer partido hasta acá. Estamos contentos, no se pudo lograr el objetivo, tampoco el tercer puesto”.

El puesto bajo los tres palos fue el más exigido en la noche de Indonesia y Jeremías Florentín rindió de manera extraordinaria, 12 atajadas sobre 15 tiros directos al arco. En el torneo también se lucieron Agustín Ruberto que lidera la lista de goleadores y Claudio Echeverri que derrochó fútbol ante Brasil, por destacar algunas individualidades. Sin embargo, la realidad es que para Argentina, más allá del cuarto puesto, fue una actuación auspiciosa para el futuro. Este tipo de eventos permite que los juveniles tengan roce internacional no solo desde lo futbolístico sino también con la prensa, los organizadores, los rivales y van conformando su personalidad y carácter con proyección al futuro que les espera sea con sus clubes o en nuevas selecciones.

NTV