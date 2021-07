Juventud va por un triunfo que lo acomode bien arriba

Con el autoestima por las nubes tras la reparadora y categórica victoria del domingo pasado frente a su eterno rival con goleada, Juventud Unida Universitario recibe a Independiente de Chivilcoy por la décima fecha de la Zona A del Torneo Federal A de fútbol.

El encuentro se disputará este sábado desde las 16 en el Estadio Provincial “Juan Gilberto Funes” de la ciudad de La Punta con el arbitraje del cordobés César Ceballos, quien estará acompañado por Emanuel Serales y Gabriel Araujo en las líneas de banda, y María Bevilacqua como cuarta árbitra.

Para Juventud no es un partido más: se trata de la oportunidad única de reafirmar el impacto que da ganar un clásico para comenzar a construir una racha ganadora, y para seguir acercándose a los puestos de vanguardia y soñar con pelear por el primer ascenso.

El equipo entrenó toda la semana con buen clima y sin bajas a excepción de la del arquero Julián Lucero, quien había sufrido la fractura de un dedo de su mano y todavía tiene algunas semanas más de recuperación.

El que sí vuelve a estar a disposición del entrenador Alexis Matteo es Wálter Figueroa, el lateral derecho que fue expulsado por doble amarilla ante Peñarol de San Juan y que pagó la fecha de suspensión que le impuso el tribunal de disciplina frente a Estudiantes.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre qué formación pondrá en cancha Alexis Matteo, aunque teniendo en cuenta el antecedente podría cumplir con una vieja ley del fútbol que dice que “equipo que gana no se toca” y alinear a los mismos once que derrotaron al “Verde” el fin de semana pasado.

Independiente de Chivilcoy viene en alza tras derrotar a Sansinena por 3 a 1 en condición de local. Tiene dos derrotas, tres empates y cuatro victorias en lo que va de la competición, y se ubica en la tercera posición de la tabla con 15 puntos (1 más que Juventud), detrás de Cipolletti y Deportivo Madryn que mandan en el grupo con 22 unidades.

Hay tres ex Juventud en el plantel del “Rojo”: un habitual titular como Marcos Lamolla y dos que alternan como Francisco “Pancho” Aman y Juan “Pini” Aguirre.

Todo indica que Alberto Salva-ggio, el DT de Independiente, pondría el mismo equipo que le ganó a Sansinena, ya que cuenta con todos los jugadores a su disposición.