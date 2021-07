El ingreso a Medicina consiguió 886 preinscriptos de todo el país

Tras los primeros años desde su creación, el interés por estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) no ha decaído, sino todo lo contrario. El trayecto de estudio cada vez genera un impacto más grande en la ciudad, en la región y en el resto del país. Fueron 886 los aspirantes que realizaron la preinscripción online para tratar de acceder a uno de los 50 cupos disponibles e ingresar a la cursada oficial en el próximo ciclo lectivo.

El plazo para llenar el formulario digital cerró hace unos días y ahora los estudiantes deben completar la documentación para terminar de confirmar su interés por la carrera. Aproximadamente la mitad de ellos ya cumplió con esta parte del trámite y llevó sus papeles a la sede ubicada en la calle Marconi 133. El resto tiene tiempo hasta el 8 de julio y, en caso de no poder hacerlo de forma presencial, deben enviar toda la documentación por correo electrónico.

La directora de la Escuela de Ciencias de la Salud, Vanesa Cassano, contó que desde hace meses reciben consultas para obtener más información sobre la modalidad de ingreso desde diferentes lugares del territorio argentino, e incluso desde el exterior: "Hay interesados desde el norte hasta el sur y como hay disponibles tres cupos para extranjeros, se han comunicado desde Paraguay, Venezuela y Uruguay, entre otros países", reveló.

La funcionaria académica dijo que ante "los centenares de mails y llamados telefónicos" que reciben, decidieron hacer una reunión informativa para despejar dudas. Por eso armaron una charla virtual con diferentes trabajadores de la comisión de carrera y la casa de estudios y luego la subieron al canal de YouTube. En pocos días el video cosechó más de 1.400 visualizaciones.

El Ciclo de Ingreso a Medicina (CIM) este año será diferente a los dos anteriores porque la universidad decidió que el trayecto de preparación para entrar ya no sea anual, sino que se concentre en menos meses. De ese modo, quienes no accedan al cupo de 50 no habrán perdido todo el año y estarán a tiempo de empezar otra carrera.

"Es un cambio muy importante. La pandemia nos ha movido las estructuras de lo convencional en educación. Hicimos muchas reuniones y llegamos a una nueva propuesta, que como novedad tiene que los estudiantes del último año de la secundaria, sin materias previas, van a poder cursar a través de la modalidad a distancia", explicó.

Las clases comenzarán a dictarse el 9 de agosto y serán grabadas para que las y los aspirantes las puedan ver en función de sus tiempos y horarios. Eso permitirá que quienes sean de otras localidades o provincias no tengan que viajar con anticipación ni gastar en un hospedaje.

La cursada virtual se interrumpirá en noviembre, con la finalización del segundo cuatrimestre, y se retomará en febrero de 2022, aunque de modo presencial. Luego de ese último mes, entre el 7 y el 10 de marzo deberán rendir un examen (también de cuerpo presente) por cada uno de los módulos de formación: biología, química, pensamiento científico, física y matemática. Los mejores 50 promedios podrán empezar el ciclo lectivo en primer año.

“Obviamente dependemos de la pandemia y de los protocolos que haya en cada momento, pero la intención es que los alumnos vayan a la universidad a rendir”, aclaró.

Cassano reconoció que tener una limitación en la cantidad de estudiantes que pueden recibir les genera “una gran angustia”. Pero sostuvo que en el futuro un posible proyecto será trabajar para ampliar la capacidad. Además, señaló que el resto de las carreras de salud también han tenido una gran demanda el último año. “El trabajo que están haciendo los profesionales hizo que muchos más adolescentes se interesaran por este campo”, afirmó.