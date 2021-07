Salud presentó recomendaciones para la atención de niñeces trans

Por primera vez, el Ministerio de Salud de la Nación presentó recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binaries. El material ofrece sugerencias para evitar situaciones de violencia institucional en la salud pública y la privada.

El lanzamiento fue esta semana, a través de un encuentro virtual, y contó con la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. La ministra de Salud señaló que el material "está pensado de manera muy amplia y horizontal para todos los equipos de salud y sus eslabones. Y con el objetivo también de pensar en el entorno familiar de estas niñeces y adolescencias, para acompañarlas en estos cambios y procesos. Es importante reflexionar y desafiar esa mirada binaria, biologicista, para seguir instalando más y mejores herramientas que nos ayuden a trabajar en esta materia".

Las recomendaciones para la atención de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binaries son una serie de pautas prácticas que buscan abordar la atención de la salud de una manera integral, reconociendo y respetando la diversidad de género, sexual y corporal de esta población. A su vez, también está destinado a brindar respaldo a referentes jurisdiccionales de géneros y diversidad, dependencias estatales, instituciones y demás organizaciones que trabajan esta temática.

Gómez Alcorta destacó que "este material no es solamente una herramienta útil para la atención y la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Es una herramienta para pensar en una salud de calidad, integral, que esté enmarcada en los derechos humanos. Es una manera de democratizar el acceso a la salud para todas, todes y todos".

Las recomendaciones fueron elaboradas en forma conjunta entre distintas direcciones del ministerio y en colaboración con la Sociedad Argentina de Pediatría y distintas organizaciones del colectivo trans, travesti y no binarie. El trabajo está dividido en una serie de capítulos que explican qué es la identidad de género y dónde se refuerza, además, la importancia de la escucha y el acompañamiento; se focaliza en las vivencias y formas de expresión de esta población; se hace referencia a las diversas percepciones o vivencias del cuerpo; se destaca la idea de que no hay una corporalidad que se deba adecuar o normativizar, y se señala la importancia de reconocer a les niñes y adolescentes trans, travestis y no binaries como personas sujetas de derechos.

Por último, también hay un capítulo específico sobre el contexto actual de pandemia, en el que se sugiere propiciar la continuidad del vínculo con el sistema de Salud, a fin de dar seguimiento a las prestaciones que cada quien requiera: controles regulares, vacunaciones y acceso a tratamientos y medicaciones, entre otros.