Tobías Lucero grabó su primer videoclip

Seguro y con las convicciones firmes, Tobías “Toto” Lucero tiene en claro que su futuro estará vinculado con la música. Sencillamente porque su presente es a puro ritmo y proyectos que crecen a la par de su preadolescencia. Acompañado por sus familiares y amigos más cercanos, el pequeño artista lanzó “Sin ti no soy nada”, su primer videoclip que ya está disponible en su canal de YouTube y fue grabado en el circuito serrano de la provincia.

La canción es de autoría de Manuel O´Higgins, amigo íntimo de la familia Lucero, quien le cedió los derechos a “Toto” para que la interprete sin problemas. Luego de estudiarla, ensayarla y cantarla varias veces en la intimidad de su casa, el chico decidió junto a sus padres realizar un videoclip que acompañe el tema que está repleto de amor, nostalgia y ternura gracias a la dulce voz de Tobías.

El proyecto fue todo un desafío para el cantante que incursionó en la actuación por primera vez para el trabajo audiovisual, con total soltura. En el video se lo ve acompañado por Valentina Morales, quien es amiga de Tobías desde la primera infancia y eso fue un alivio para Lucero que pudo desenvolverse mejor frente a cámaras.

“Estoy muy contento con el resultado. Me costó mucho, pero me sentí bien acompañado por mi amiga y mi familia que me alentó detrás de cámara”, contó “Toto”, quien planea grabar otras canciones con este formato. “Sin ti no soy nada” fue grabado en Cruz de Piedra, Potrero de los Funes y el mirador que une esa localidad con la ciudad de La Punta. Además, algunas tomas fueron realizadas en el estudio “La Pericana”.

Su proyecto solista va en paralelo con “Los changuitos”, el grupo que conforma con otros músicos de su edad y con los que ya tuvo el gusto de presentarse en varios escenarios locales. “Reformamos la banda y estamos ensayando para tocar en varios lugares que nos quieran abrir las puertas”, agregó Lucero, vocalista del grupo.

Tobías tiene bien en claro que su futuro será plenamente artístico, pero sigue estudiando para terminar la primaria y luego seguir los estudios secundarios. Actualmente asiste a la escuela "Bartolomé Mitre" y cursa el sexto grado. Por las tardes tiene varias actividades que lo mantienen ocupado. Algunos días ensaya para sus proyectos musicales, otros entrena, porque le encanta el fútbol, y también toma clases virtuales de comedia musical con Carolina “La Colo” Martín, Abril Sosa, Jessica Pedernera y María José Pérez Rossi.

“Cuando sea grande quiero ser policía como mi papá, pero sin olvidarme de la música. Me gusta cantar y por eso me perfecciono día a día para ser un buen músico en el futuro”, expresó Lucero con la soltura que lo caracteriza.

Tobías tiene pendiente más temas para sacar y lo que más desea es grabar en los estudios imponentes de Casa de la Música en Villa Mercedes, ya sea de forma solista o con sus amigos, “Los changuitos”. “Es un sueño que me gustaría cumplir pronto”, concluyó.