Tobías Lucero, en "La Rioja Chaya"

A los 14 años, Tobías Lucero demuestra una madurez no tan común para los chicos de su edad. Por ejemplo, cuando dice que pese a su incipiente y cada vez más activa carrera musical, prefiere enfocarse en su actividad escolar “porque es lo primordial y sé que si no se me da con el canto, tengo otra forma de ganarme la vida”.

Tal vez esa madurez haya sido lo que le valió la convocatoria para ser parte hoy de la última jornada de “La Rioja Chaya”, la edición especial que este año tendrá el tradicional carnaval vecino. Lucero compartirá escenario con “La K'onga” y Sergio Galleguillo (toda una celebridad en la provincia), y podrá experimentar un encuentro muy caro para los riojanos.

La llegada del joven puntano al encuentro carnavalero será, posiblemente, el máximo logro conseguido hasta ahora en su carrera, que tiene algunos hitos altos como la grabación de un videoclip y la invitación a cantar por parte de reconocidos artistas nacionales cuando pasaron por San Luis, como Juan Fuentes y Bruno Arias.

A punto de comenzar el tercer año de la secundaria en la escuela "Bartolomé Mitre", Lucero dice que en el aula sus compañeros no hacen referencia a su actividad musical porque “los chicos de mi edad no escuchan folclore”, aunque, no obstante, cuando las maestras le piden que cante en un acto, lo hace con gusto.

Tobías le contó a ETC que no está nervioso ante el desafío que tiene por delante. “Siempre estoy tranquilo, es como hay que estar para no confundirse arriba del escenario”.

El adolescente es apadrinado en su carrera por “Wally” Mercado, el cantante de “Sabroso” que intercedió para que el joven formara parte de la grilla de “La Rioja Chaya”. Para la ocasión, el chico preparó un repertorio netamente folclórico que contendrá una sorpresa.

En tres canciones, Tobías invitará a cantar a su hermano, Thiago, de 12 años, quien también practica sus primeros pasos en los escenarios. “Esperamos que el público se sorprenda al ver a dos artistas tan jóvenes con unas voces tan potentes”, agregó Sebastián Lucero, el padre de los cantantes y guitarrista de la banda que los acompaña.

La figura de Sebastián es también fundamental en el armado musical de Tobías. Lo lleva a todos lados, le aconseja y le prepara la agenda y los ensayos. La comitiva saldrá esta misma mañana hacia la provincia vecina en dos autos e irá directamente hacia el predio donde se realiza el festival.

La banda que acompaña a Tobías y a Thiago está compuesta, además de por Sebastián, por el baterista Fernando Orteu, el guitarrista Diego Sosa, el tecladista Tomás Lucero y Daniel Orozco en el bajo. Como a todos lados adonde va el cantante, Viviana, su madre, también será parte del viaje.

Sebastián informó que la actuación de su hijo está prevista para las 22:30 y que probablemente entre en la televisación a todo el país que hace la emisora pública. Además, dijo que tienen 25 minutos de show y que piensan hacer entre seis y siete canciones.

“Vamos a llevar toda la energía de nuestra provincia, queremos que la gente baile y se divierta porque la 'Fiesta de la Chaya' es eso”, dijo Lucero padre, quien confió que nunca estuvo en la celebración riojana, aunque sabe que es una de las festividades musicales más importantes del país.

La edición especial de la fiesta riojana —que en un principio había sido suspendida por el gobierno provincial— está organizada, por primera vez, por una empresa privada que destinó cuatro noches a la celebración con artistas nacionales y locales. La inauguración, el jueves, fue con Lucio Rojas y “El loco” Amato; el viernes tocaron “El Chaqueño” Palavecino y Néstor Garnica y anoche fue el turno de “Ahyre” y “Dale Q' Va”.