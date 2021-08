En cuatro meses levantaron 30 autos abandonados en la calle

Para despejar la vía pública, evitar focos infecciosos y dar respuesta a los pedidos de los vecinos, la Municipalidad levantó treinta autos que estaban abandonados en las calles, que en todos los casos fueron denunciados por los habitantes de cada zona. Los procedimientos pertenecen a la campaña que se inició en marzo y que ya recorrió distintos complejos habitacionales.

"El principal objetivo es poder cumplir con nuestra ciudadanía. Hay rodados que llevaban más de cinco años tirados a la intemperie y solo juntaban roedores, deterioro por las lluvias, herrumbre, basura, entre otros perjuicios. Ya visitamos distintos barrios como el 9 de Julio, Mercedes XIII, Santa Rita de Casia, Almirante Brown, La Rioja y varios más", explicó Diego Ochoa, el secretario de Gobierno de la Comuna.

Para que la Comuna intervenga y quite un coche, debe haber una denuncia de un vecino.

Para que el personal de tránsito intervenga y se lleve el auto debe haber una denuncia, que puede hacerse al número del Sistema Único de Reclamos (SUR) 147, en la que se manifieste el domicilio y las condiciones del coche. Luego las dependencias corroboran esos datos, intiman al propietario y, una vez cumplimentado ese paso, el Tribunal Municipal de Faltas ordena el oficio para levantarlo y llevarlo al galpón ubicado sobre Colectora Norte.

El funcionario destacó que el tiempo de permanencia en las calles mercedinas es indistinto. "No es que el precio de la sanción va a variar. Lo que nosotros vemos primero son las denuncias, si ocasiona o no problemas en la gente que vive en ese lugar. Después, localizar al dueño puede demorar, pero una vez que se identifica se completan los pasos. No podemos dar fe de cuánto tiempo permanece el vehículo ahí, nosotros contabilizamos desde que hacemos el seguimiento. Es un procedimiento muy detallado y puede tardar algunos meses, porque son muchas áreas las que intervienen en la solución", remarcó.

El secretario también contó que desde que empezaron con este plan, la gente ha estado muy conforme por cómo se ha desarrollado. "Todos llevan años esperando que el dueño haga algo y no lo logran. Pero sí notamos que hay un cambio de conducta en muchos dueños, que prefirieron empezar a ocuparse a través de sus propios medios para evitar el remolque y las sanciones", agregó Ochoa.

En un relevamiento realizado por la Comuna, registraron que cincuenta personas quitaron de la calle su auto o comenzaron a repararlo o a guardarlo en una cochera o en su vivienda. "Este es el logro de la difusión que hacemos permanentemente. Estamos muy agradecidos porque no solo les sirve a ellos por una cuestión económica, sino que de a poco vemos que hay un compromiso para con su vecino y con el medioambiente. Aunque no se tome conciencia, estos eran grandes focos de contaminación. El objetivo de estas acciones es priorizar la circulación del tránsito y el paso de peatones", aseveró Ochoa.

El proyecto no tiene fecha de caducidad. "A medida que recibimos los reclamos vamos actuando, siempre respetando todos los pasos", indicó. El primer remolque fue realizado el 18 de marzo en la esquina de Chile e Hipólito Yrigoyen, donde una grúa y una retropala se llevaron un Renault 12.

Redacción/ MGE