"Hermosamente triste": un dúo antónimo convertido en canción

Dos palabras que parecen inconciliables y prácticamente antónimos se unen y cobran sentido en el título del nuevo sencillo de Mónica “Mona” Suárez, llamado “Hermosamente triste”. La melodía guarda un significado tan íntimo que solo su creadora y la persona a la que va dedicada saben su verdadero trasfondo; el resto de los mortales deberán sacar sus propias conclusiones. Pero para la artista, el arte trata de eso, despertar la instancia reflexiva y analítica.

Hoy, a las 18, llega “Hermosamente triste” a Spotify, iTunes y Amazon, entre otras plataformas virtuales. Si bien es un proyecto solista, para “Mona” es importante resaltar el trabajo en conjunto que realizó con el productor y guitarrista Nicolás Bonacalza, las manos mágicas del baterista Agustín Ortiz, y la importante y sentida participación de su hermano, Maximiliano Suárez, en el bajo.

“Las palabras del título pareciera que no van de la mano y si escuchás la canción vas a pensar que no tienen nada que ver. En realidad es un nombre que tiene significado para mí y para la persona a la que se la escribí. Ambos la entendemos y después, para quienes no conocen la historia, queda a la libre interpretación. Porque el arte es eso, lo que percibe cada uno”, fundamentó la cantante, quien nació en la ciudad de San Luis pero hace cinco años se mudó a Buenos Aires.

“Hermosamente…” surgió en el verano de 2020, en uno de sus tantos viajes a la sierra puntana. Sin embargo, esta ocasión fue distinta, porque era la primera vez que regresaba luego de la aparición de la pandemia. El tema, que fusiona rock, pop e indie, estuvo listo en cuestión de días y en una semana “Mona” ya lo interpretaba en los bares de la provincia.

Presentará, por el Día de San Luis, "Las tardes del agua", una zamba inspirada en El Trapiche.

Los versos nacieron de un sentimiento específico: la admiración. Algo que la artista describió como “estar flasheada” por una persona, pero sin llegar a sentir amor. Luego, eso mutó en un mensaje más general que se puede resumir con una simple frase de la letra: “Dejate ser, que es mi parte preferida de vos”.

“A veces, por intentar agradar a los demás o por mandato social, uno se desplaza mucho de lo que realmente es. Así es como te perdés un montón de cosas lindas. El mensaje principal es que hay que dejarse ser más”, justificó.

"Mona" descubrió la música entre las guitarreadas que sucedían en su casa y el amplio cancionero que escuchaba su madre. Mientras su papá tocaba el instrumento de cuerdas y la alentaba a acompañarlo con la voz, ella, con una gran vergüenza mediante, lo seguía. Prontamente, la timidez le dio lugar a algo más importante: la pasión.

“Si bien descubrí la música en el seno familiar, no es un mandato. Lo que pasa es que cuando ya nacés viendo eso y mamándolo desde chiquito, quieras o no, te despierta un bichito y una curiosidad”, expresó. Del living de su casa pasó al aula de canto y luego al coro de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). El año pasado se recibió de música profesional en la Escuela de Música de Buenos Aires.

El próximo paso en la carrera de la joven de 29 años es grabar un EP, del que ya tiene listas varias de las canciones que pasarán pronto por el proceso de producción. “Todo el tiempo compongo y escribo temas. Siempre supe que me iba a dedicar a la música, estuviese donde estuviese”, finalizó.