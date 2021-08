Valentín Guzmán fue protagonista en la categoría Juveniles

A pesar del parate que vivió la temporada, por la segunda ola de la pandemia de coronavirus, Valentín Guzmán reanudó su agenda en el mountain bike con todo, obteniendo un magnífico resultado a nivel nacional. El villamercedino de 18 años se quedó con el primer lugar de la categoría juveniles en la Copa Volta que se realizó en Pilar, Buenos Aires, demostrando su potencial en una prueba que contó con los mejores corredores del país.

"Si bien me sentí cómodo, realmente no me esperaba ganar porque me estoy acomodando con los entrenamientos y la universidad. Estoy feliz y conforme, me vine con buenas sensaciones", comentó a El Diario Valentín, entrenado por el merlino Miguel Hidalgo.

La competencia en suelo bonaerense se realizó en el circuito Ecoxtreme de Pilar, con la actuación de grandes representantes del mountain bike argentino como el tucumano Darío Gasco y el entrerriano Catriel Soto, ganador en caballeros de la categoría Pro.

Valentín formó parte de la segunda manga y finalizó con una excelente performance, que entregó un tiempo de 1 hora y 23 minutos. "El circuito era de 32 kilómetros y nosotros hicimos dos vueltas de 16. Dentro de todo estuve en el nivel de los de punta. En la segunda vuelta, faltando 14 kilómetros, me pude desprender del grupo para ganar. Pero iba exigido, al tope", expresó con risas.

El villamercedino abrió la temporada a principios de año con las pruebas de ruta, y después del parate de casi cuatro meses retomó con las de mountain bike, su hábitat natural en el ciclismo. En su vuelta, Valentín protagonizó dos carreras en Mendoza, debiendo abandonar la primera de ellas (rompió la cubierta) y consiguiendo un meritorio segundo lugar en la siguiente.

"Este año viví un cambio bastante grande con el tema de la universidad. Me sentía más cansado, pero a comparación del año pasado estoy mejor entrenado", señaló Vale, quien estudia Licenciatura en Logística en la UNViMe.

Con respecto a lo que se viene en este 2021 el biker, que tiene en claro los objetivos, manifestó: "Hasta que termine el año voy hacer solo mountain bike. Y en el verano ruta, veré si puedo estar en el próximo Campeonato Argentino". Y agregó: "En septiembre seguro corro la Vuelta a Juan Llerena de mountain bike, luego la Vuelta a Talita y en octubre el Argentino de Crono Escalada en Córdoba".

Los demás ganadores

Además de Valentín y el colonense Soto, la jornada arrojó como ganadores a Valentina Santomartino (damas Libre), Abril Ureta (Sub 23), María Todisco (Master A), Victoria Nogués (Master B), Leticia Serebrinsky (Master C), Leandro Di Gregorio (Elite), Franco Mastandrea (Sub 23); Valentín Carsillo (Sub 23 Pro), Alejandro Gorosito (Master A1), Francisco Calviño (Master A2), Pablo Morsucci (Master B1), Marcelo López (Master B2), Carlos Balbarini (Master C1), Adrián Olivares (Master C2), Jorge Bogado (Master D) y Oscar García (Master Pro 40).