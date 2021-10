Mountain bike: Chiesa Bachey y Guzmán se bañaron en oro

Si bien la parada en el circuito pilarense Eco-Xtreme no fue nada fácil, Francisca Chiesa Bachey y Valentín Guzmán se las arreglaron igual para volver a posicionar al mountain bike villamercedino en lo más alto a nivel nacional. Ambos, luego de una alta dosis de sacrificio y determinación, se consagraron campeones argentinos en la nueva modalidad cross-country short track (XCC), rama que cada vez empieza a tomar mayor impulso en el país y el mundo. Francisca consiguió la medalla dorada en la categoría Sub 23, mientras que Valentín ganó en Juveniles.

"Fue una prueba corta, súper entretenida, que demandó ir a fondo todo el tiempo. Se corrió en un circuito de 2 kilómetros, que tenía una duración de 7 minutos la vuelta. A mí me resultó divertida y me gustó mucho. Es muy diferente a lo que corremos, es técnica y hay que ir atenta", comentó Francisca, quien tras completar las cuatro vueltas previstas se adueñó, además, de la general de damas.

Con medalla de bronce este año en La Rioja, en el Campeonato Argentino de Cross Country Olímpico (XCO), Francisca se mostró conforme con su actuación en suelo bonaerense. "Tuve un arranque explosivo y me pude posicionar en la punta y mantenerme toda la carrera. Un título de campeón argentino es a lo que aspira el deportista, así que estoy feliz de haberlo logrado. Si bien mi preparación no estaba enfocada en esta competencia, se dio la posibilidad de ir a correr y ganar", aseguró la villamercedina.

Era la primera prueba de ambos en la modalidad short track. Los dos mostraron un gran nivel.

Valentín, por su parte, sorteó con éxito el desafío luego de cinco vueltas muy exigentes: "Por ser la primera vez que corría esa modalidad me gustó mucho. Me encontré con un nivel muy bueno, muchos de los chicos corren XCO. Yo pude largar en la primera fila y en la primera vuelta fui con el grupo de punta. A partir de la segunda me pude alejar unos diez segundos y después aumenté la diferencia. No fue una prueba fácil, me costó ganarla".

Al igual que Francisca, Valentín viene teniendo una buena temporada. Arrancó con una presea plateada en Mendoza, y luego en este mismo parque pilarense ganó en Juveniles la Copa Volta, demostrando todo su potencial.

"Estoy bastante feliz porque comencé a estudiar y cambié el ritmo y los horarios de entrenamientos, la verdad es que no me lo esperaba", señaló el biker sobre el triunfo en la primera edición del Campeonato Argentino Short Track.

Ambos, tras medirse en una modalidad nueva, sellaron su participación a lo grande: volaron, ganaron y se dieron el lujo de vestir la malla celeste y blanca.