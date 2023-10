Fernández, Ledesma, Suárez y Cambareri se bañaron en oro

Sebastián "Zurdo" Fernández, Santiago Ledesma, Bernardo Cambareri y Luciana Suárez se bañaron en oro en la localidad pampeana de General Acha, tras convertirse en campeones argentinos de ciclismo en la dura especialidad rural bike. Además, Lorenzo Díaz y Jeremías Ysaguirre obtuvieron la medalla de plata; y Miguel Muñoz la de bronce.

Sebastián, quien ya había alcanzado esta hazaña en 2014 y 2016, se puso la malla azul en la categoría elite al imponerse en la prueba de 72.5 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 30 segundos. Por detrás del villamercedino, en un atractivo sprint final, se ubicaron el quinense Díaz y el bonaerense Jonatan Moyano.

En tanto, el también villamercedino Ledesma se adueñó de la categoría Sub 23, que compartió manga junto a la elite, con un parcial de 2 horas, 10 minutos y 11 segundos. La segunda y tercera posición quedaron en manos de los bonaerenses Thomas Borghese y Adrián Bazzo, respectivamente.

Bernardo, por su parte, se impuso en la prueba de 43.5 kilómetros que disputaron los juveniles con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 49 segundos. Al joven puntano lo escoltaron el rionegrino Lorenzo Heredia y el pedalista de Daireaux, Buenos Aires, Nicolás Zarza, en el segundo y tercer puesto.

Por último, Luciana, de la localidad de Quines, se consagró campeona argentina en damas menores —que cumplió un recorrido de 25 kilómetros— con un registro de 58 minutos y 33 segundos. Milena Pérez y Antonella Álvarez se despidieron de General Acha en el segundo y tercer lugar.

También en menores, pero en la rama de varones, brilló el pedalista de Leandro Alem Jeremías Ysaguirre, quien con un parcial de 52 minutos y 12 segundos consiguió el subcampeonato. El ganador de la categoría fue el bonaerense Dante Almirón, mientras que el tercer puesto le perteneció al pampeano Bautista Zomoza.

De brazos abiertos. El "Zurdo" Fernández conquistó la categoría elite.

Mientras que Muñoz, de Anchorena, finalizó en la tercera colocación en la divisional debutante, quien tuvo un recorrido de 37.5 kilómetros. Miguel completó la carrera con un registro de 1 hora, 18 minutos y 34 segundos. El local Bautista Pedernera e Ismael Bedoya, de Trenque Lauquen, se despidieron en la primera y segunda plaza.

"El circuito era duro, pero los rivales eran más duros. Fui sabiendo que iba a encontrar un gran nivel y, por suerte, todo se fue dando. En un primer momento hubo una fuga y luego se escaparon dos más. Después los favoritos se quedaron y llegué a la definición, con un sprint que me favoreció", manifestó el "Zurdo" Fernández.

"Me siento feliz por el título y por haberle ganado a corredores más jóvenes, donde la preparación se tiene que hilar más fino, sacrificar más cosas", agregó.

Santiago, ganador de la otra categoría principal del Argentino, también manifestó su felicidad: "Hace muchos años que lo vengo buscando. Este año el Argentino de Ruta se me escapó por nada y me había quedado con la pica, por eso me preparé mucho, quería que se me diera”.

"Me pone muy feliz que también haya ganado el ‘Zurdo’ y que viniéramos con las dos categorías más grandes, es algo increíble para Villa Mercedes”, aseveró el pedalista del Rower Continental.