Nadal puso un freno: "Desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021"

El tenista Rafael Nadal confirmó este viernes que "desgraciadamente" tiene que ponerle fin "a la temporada 2021" debido a que lleva "un año sufriendo mucho más de lo que debería" por una lesión en un pie y necesita tomarse "un tiempo", por lo cual no jugará el US Open.

Nadal, quien ya se había bajado del certamen de Wimbledon, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati, comunicó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien", comenzó diciendo.

Y continuó: "Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí y en vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo pues al final llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme".