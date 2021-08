María Victoria, puntana, va a dar una mano en Haití

¿Quién no sueña con ir a una isla del Caribe? María Victoria Hierholzer quería hacerlo desde hace once años. Pero no para visitar playas paradisíacas de aguas azuladas, sino porque en 2010 un terremoto devastó Haití y le surgió el anhelo de ir a ayudar; entonces se alistó en los Cascos Blancos. El sábado pasado, ese país fue sacudido otra vez por una catástrofe similar, por la que ya cuentan más de dos mil muertos y más de doce mil heridos. Esta vez, la misión humanitaria, que depende de la Cancillería argentina, aceptó el ofrecimiento de la joven puntana, que este jueves por la noche partió de San Luis.

El barbijo no alcanzaba para ocultar la expresión de felicidad que María Victoria, de 36 años, licenciada en Obstetricia y estudiante de Instrumentación Quirúrgica, tenía poco antes de subirse al colectivo que la llevó hasta Buenos Aires. “Es muy emocionante para mí, es algo que esperé muchos años”, dijo. Su madre, su hermano y otros allegados la apretaron en abrazos prolongados en los que por encima de la pena por la separación, que durará alrededor de veinte días, sobresalía la alegría por su sueño cumplido.

El año pasado estuvo a un paso de ir con una ONG chilena, pero la pandemia se lo impidió.

No tiene hijos ni relación de pareja, y no sabe si la demandante necesidad de ayuda de los haitianos le dará demasiado tiempo para extrañar a sus seres queridos. Según le anticiparon desde Cascos Blancos, allá no se desempeñará solamente en su profesión: “Iremos a hacer distintas tareas. Lo que sea ayudar, para mí estará bien y será muy importante. Ir a ayudar a Haití es un sueño. El año pasado iba a viajar con una ONG chilena, para permanecer allí un año, pero por la pandemia no se dio”.

En esa oportunidad le dieron un curso de creole, el idioma haitiano. Ahora, ante la convocatoria, se puso a estudiar de nuevo. Anoche subió al colectivo con los apuntes en la mano.

Los efectos del terremoto del sábado (agravados por las fuertes lluvias de la tormenta tropical “Grace”, que han complicado aún más las labores de asistencia) no son el único drama que vive la población de Haití. El país, que ocupa la parte occidental de la isla La Española, al lado de República Dominicana, está sumido en la pobreza y en una crisis política de años, que tiene como último jalón el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio.

Hierholzer partirá mañana (sábado) hacia Puerto Príncipe en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, en un contingente encabezado por la presidenta de Cascos Blancos, Marina Cardelli, e integrado por un total de 25 voluntarios, entre los que se destaca personal de salud.

Llevarán suministros médicos y medicamentos, además de pastillas potabilizadoras, frazadas y otros insumos de emergencia para montar un puesto de atención sanitaria nivel 1.

María Victoria pertenece al Plan de Inclusión Social y trabaja en el área de Epidemiología. Sabe que no va al Caribe de paseo, sino a lo que ella quiere: dar una mano a una población muy necesitada. “Tengo el apoyo de mi familia, que hace mucho me viene soportando con esta idea. Estoy muy contenta”, dijo antes de emprender el viaje.