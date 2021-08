Hubo un alto cumplimiento de la certificación sanitaria para China

El 70% de los productores de las principales provincias ganaderas de la Argentina ya cumplieron con la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) en los rodeos de reproducción, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Un 74,3% de los productores con más de 300 vacas ya obtuvo la DOES en la provincia de Buenos Aires para certificar su estatus sanitario, mientras que en el resto de las principales provincias ganaderas del centro del país se alcanzó un cumplimiento entre el 55% y el 70% del total de establecimientos con dichas características.

San Luis está apenas por debajo de esos guarismos: tiene un 60,2% de los bovinos con la DOES realizada; con el 52,6% de los establecimientos con más de 300 vacas que ya cumplieron.

De esta forma, la Argentina avanza hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos con los mercados internacionales para mantener el ritmo de las exportaciones de carne vacuna.

El plazo ya está vencido porque a partir del 31 de julio pasado los establecimientos ganaderos con hacienda superior a las 300 vacas que no hayan presentado la DOES deben realizar sus movimientos con destino a faena o remates feria con la leyenda “No apto China”, hasta tanto cumplan con esta determinación obligatoria.

Quienes no hayan presentado la DOES y tengan más de 300 vacas movilizarán su hacienda con la leyenda "No apto China".

Quienes quieran movilizar su hacienda con dicho destino de exportación, podrán gestionar el cumplimiento de este requisito a través de su veterinario acreditado y requerir asesoramiento en la Mesa de Ayuda del Plan de Brucelosis y en la oficina del Senasa correspondiente a su jurisdicción.

Por su parte, aquellos establecimientos que tienen un tope de 300 vacas tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para efectuar las tareas diagnósticas.

A principios de 2021, el Senasa actualizó su Resolución 67/2019, que en su momento contó con el aval pleno de la cadena de carnes y las entidades representativas de la producción, y que estableció el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina.

Luego de algunas prórrogas, esta actualización ofreció cierta flexibilidad y una modalidad alternativa para realizar la DOES de manera estratificada y a través de un muestreo, para los rodeos de cría y ciclo completo, según lo acordado entre todos los actores de la cadena cárnica.

El avance en el proceso de identificación de rodeos infectados y la eliminación de animales positivos, permitirá reducir la presencia de brucelosis bovina en el país, las pérdidas económicas asociadas y sobre todo, contribuirá al resguardo de productores, veterinarios, trabajadores rurales y de la salud pública por tratarse de una enfermedad transmisible a las personas.

Para más información, se puede consultar la página web del Senasa o comunicarse con la Mesa de Ayuda del Plan de Brucelosis bovina al teléfono 011 4121-5410 o al correo electrónico brucelosisbovina@senasa.gob.ar