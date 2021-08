Crece el cobro digital: ya hay más de 20 mil negocios que lo usan

Más de 20 mil locales de San Luis utilizan terminales de pago digital según confirmó el titular de la Cámara de Comercio, Jorge Moyano. Se advierte que hay un amplio universo de comerciantes locales que se aggiornaron a los tiempos debido a las limitaciones que impuso la pandemia, especialmente si se tiene en cuenta que en la provincia hay 26.772 medianos y pequeños negocios. Aquellos que reciben tarjetas de débito verán acreditados los pagos en 24 horas hábiles. La acción deviene de un acuerdo que selló el Banco Central con entidades bancarias y procesadoras de pago.

“Antes, las transacciones con débito tardaban 72 horas en acreditarse. Esto fue planteado en la Cámara de Diputados de la Nación en el 2020. Si bien el proyecto no logró la sanción, fue tomado por el Banco Central y, en un acuerdo, se logró el desarrollo de la medida, que es sumamente importante y abarcativa”, indicó Moyano. El proyecto había iniciado con la gestión del diputado nacional Carlos Ponce.

La disposición, que entró en vigencia el 19 de agosto, busca brindar mayor liquidez a las pymes y fomentar el uso de la tarjeta en lugar de efectivo. Además de la reducción del tiempo para las acreditaciones, se bajaron las comisiones, que estaban a cargo de los comercios, por este tipo de ventas y pasaron del 1,5%, al 0,8%.

0,8% en comisiones

Las transacciones con las tarjetas de débito generaban comisiones del 1,5% a cargo del negocio. Ahora, tras el acuerdo del Banco Central con las entidades, esos costos disminuyeron al 0,8%.

“Es una pequeña acción que, a lo largo del tiempo, va a disminuir costos que son trasladados al público general. Quizá de manera individual no se percibe, pero de manera global tiene un alcance gigantesco la cantidad de dinero que se maneja en este tipo de transacciones”, remarcó.

Si bien al momento no hay cifras que indiquen la cantidad exacta de comercios que implementan los pagos con débito, aseguran que hay parámetros que infieren el contexto. Uno de ellos tiene que ver con el cálculo de los más de 20 mil negocios que ya tienen posnet; otro indicador se relaciona a las ventas por terminales de captura electrónica, que además del débito, contabilizan el resto de las posibilidades de compra y venta con pagos digitales. Afirman que esta modalidad se acrecentó y ahora oscila en alrededor del 70%.

“Este crecimiento tiene que ver con que la virtualidad de la pandemia llegó para quedarse; hay una reconversión. El coronavirus ha visibilizado muchísimo las dificultades para quienes no tenían estas cuestiones financieras con los bancos y que no se pueden dejar de lado a la hora de una actividad comercial. Es muy difícil encontrar un comercio que no tenga terminal de captura para recibir el dinero”, dijo Moyano.

“Estamos ante un cambio de época y ese cambio impone nuevos desafíos; en esos nuevos desafíos está la globalización que se impone para subsistir. Ahora, con la señal de que salimos poco a poco de la pandemia, de que se puede volver a trabajar, a estudiar, de que hay nuevos encuentros, también se impulsa una actividad comercial más alta”, concluyó.

Una medida clave

Los especialistas señalan que el plazo de acreditación de este tipo de pagos es fundamental para los comercios, sobre todo en tiempos de alta inflación, donde la cantidad de días que pasan entre la venta y la acreditación representan un costo financiero relevante. Incluso es crucial para el negocio de bancos, tarjetas y fintech, frente al boom de los pagos digitales que se incrementó durante la pandemia.

Ahora, las modificaciones en los plazos de las acreditaciones de los pagos con débito y el impulso hacia estas transferencias generan un sistema moderno y ágil.

Por otro lado, el Banco Central también impulsa el sistema de transferencias electrónicas y el pago con código QR.