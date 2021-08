Unos 2.500 vecinos ya tienen la combinación de vacunas

Ya son unas 2.500 las personas de la ciudad que aceptaron y combinaron el componente Sputnik V con Moderna para poder completar su inmunización contra el coronavirus. El Ministerio de Salud asegura que hay una buena respuesta por parte de los vecinos y que en general la campaña de vacunación avanza a buen ritmo. Más del 33% de la población mayor de 18 años ya tiene sus dos dosis.

La coordinadora de la cartera, Rosa Dávila, mencionó que en un primer momento a la gente le llega una encuesta vía teléfono móvil en la que se les consulta si desean recibir la segunda dosis, aunque sea de otro laboratorio. “Priorizamos a quienes ya tienen tres meses de espera, y a medida que cumplen el tiempo les ofrecemos la posibilidad de completar las dos partes de esta manera. En general es bueno el porcentaje que acepta”, dijo.

Explicó que la vacuna no tiene vencimiento, por lo que no deben preocuparse si todavía no les llega el turno. “Con una ya están protegidos y luego se coloca un refuerzo, no es que la persona se queda sin defensas pasados unos meses”, aseguró.

En cuanto al avance de la campaña que llevan adelante los agentes sanitarios, sostuvo que es muy positivo, ya que, hasta el momento el total de vacunados es de 122.223 y unos 42.053 ya completaron el esquema en su totalidad, es decir, más del 33%.

Los operativos siguen desarrollándose a diario por la mañana y por la tarde en el edificio de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”. “De los mayores de 18 años tenemos más del 84% vacunados con al menos una parte y seguimos con los adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo por patologías de base. En simultáneo estamos completando las inoculaciones con Sinopharm y con AstraZeneca y como recibimos algunas primeras dosis de Sputnik V también las hemos colocado rápidamente”, detalló.

Aunque el índice de positividad ronda entre el 5% y el 7%, al igual que en el resto del territorio puntano, Dávila mencionó que es necesario tener en cuenta los recaudos vigentes para evitar los contagios de COVID-19. “Es una cifra aceptable porque en algún momento tuvimos más del 20%, pero hubo una importante merma en los casos diarios”, dijo.

Con una dosis ya están protegidos y luego se coloca un refuerzo, no es que la persona se queda sin defensas (Rosa Dávila).

Sin embargo, señaló que todo aquel que pueda debe seguir asistiendo a los puestos de testeo que están habilitados en las distintas zonas de la ciudad y tener en cuenta los cuidados individuales y colectivos para evitar la propagación del virus.

“Esto nos permite que siga mejorando el estatus epidemiológico y mantener casi todas las actividades habilitadas, ya que vamos bien por la altura del año en la que estamos, saliendo del invierno, pero la pandemia no terminó. Por eso le pedimos a aquel que todavía no se inscribió que lo haga y si perdieron el turno no deben preocuparse porque son reprogramados”, remarcó.