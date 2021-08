Denunció que lo estafaron y le quitaron casi cien mil pesos

Jorge Escudero Guillaumet denunció que el sábado fue estafado por un hombre que simuló estar interesado en adquirir una balanza que él ofertaba en un grupo de compra y venta de Facebook. Dijo que el falso comprador, quien se identificó como Juan Acevedo, le solicitó su CBU para, presuntamente, transferirle 19 mil pesos por el producto y que luego le manifestó que, por error, su esposa había ingresado un cero de más en el monto final, por lo que le había transferido 190 mil pesos. De esa forma, el timador y sus cómplices continuaron con el engaño, accedieron a sus cuentas y se quedaron con casi 100 mil pesos que el damnificado tenía en dos cuentas del banco Supervielle.

Escudero Guillaumet recordó que si bien el producto estaba a la venta desde la semana pasada, el viernes 20 el tal Acevedo se contactó con él a través del chat de Facebook y le pidió un número de WhatsApp para continuar la comunicación. “Me dijo que era de Merlo y me pidió que le enviara fotos de la balanza. Se las pasé y luego me dijo que sí la quería y que le compartiera mi CBU para hacerme la transferencia. La charla siguió el sábado. Ese día me envió una captura de la supuesta transferencia. Era del Banco Nación, donde figuraba que Leticia Alejandra Salcedo, quien según él era su esposa, me había enviado 190 mil pesos. Me dijo que fue un error y que necesitaba que me dejara los 19 mil pesos y que le enviara el resto. Me fijé en mi Home Banking y el dinero que mencionaba no estaba. Me aseguró que había hablado con un asistente de Banelco y que él se iba a comunicar conmigo. A los minutos me llamó un hombre que se presentó como Santiago González, me dijo que era asistente de Banelco y que estaba al tanto de lo sucedido, que él iba a intermediar para solucionarlo”, relató.

Él le pidió que fuera a un cajero del banco Francés y lo esperó en línea. “Una vez que llegué hasta ahí me indicó una serie de pasos que realicé en el cajero, con mi tarjeta. Cuando terminé me explicó que, por todas las operaciones que se habían realizado, mi cuenta y la de la mujer que hizo la supuesta transferencia quedaron bloqueadas por 72 horas, pero que no me hiciera problema ya que el lunes el dinero iba a estar depositado. En esa cuenta yo solo tenía un saldo de 1800 pesos”, recordó.

Luego el asistente le consultó si tenía otra cuenta en la que pudieran depositar el dinero y hacer la devolución correspondiente a la cuenta de la mujer. “Fui al cajero del Shopping y utilicé allí mis dos tarjetas del banco Supervielle. Luego me fui a Potrero de los Funes. Alrededor de las 20 regresé a ese mismo cajero y, cuando coloqué las mismas tarjetas para ver si me habían depositado el dinero en alguna de ellas, me encontré con que las cuentas estaban vacías. Yo sabía que como saldo tenía en una $43.200 y en la otra, $53.200, y ese dinero ya no estaba. En total me sacaron $96.400. Me puse muy mal y junto a mi esposa fuimos a la Comisaría 1ª a hacer la denuncia”, contó.

Luego de hacer la presentación, la víctima regresó a su casa. El hombre que se hizo pasar por asistente bancario continuó llamándolo, presuntamente para asegurarle que el lunes iba a tener el dinero depositado. Jorge se sentía muy mal y se acostó. El hombre continuó llamándolo y su esposa respondió los llamados, en los que el sujeto preguntaba una y otra vez cómo estaba él de salud.

“El lunes antes de ir a los bancos a dar de baja las tarjetas y a comunicar lo que me había pasado volvió a llamar, para saber cómo estaba. Luego se contactaron de Supervielle y me consultaron si realmente era yo quien había solicitado un préstamo, dado que alguien lo estaba haciendo desde un número de Córdoba. Les dije que no. Resulta que estas personas accedieron a mi Home Banking y cambiaron mi email y teléfono. Por suerte no lograron sacar ese crédito”, concluyó el damnificado.

Redacción