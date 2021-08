Polémica: la selección Argentina se quedaría sin 21 jugadores

Tres de ligas europeas se oponen a liberar jugadores sudamericanos que participarán de sus respectivas selecciones en la tiple fecha de eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022, lo que traería grandes problemas para Lionel Scaloni, que en el armado del equipo que disputará partidos frente a Venezuela, Brasil y Bolivia se quedaría sin 21 opciones.

El Reino Unido decidió no exceptuar del aislamiento a los futbolistas que viajen a jugar en países señalados como lugares de alto riesgo epidemiológico a causa de la pandemia de coronavirus, por lo que deberán mantenerse en un hotel 10 días al regresar a Inglaterra, complicando a los clubes de la Premier League. Finalmente, por intermedio de un comunicado, la liga inglesa anunció que no cederá a ninguno de los jugadores para las Eliminatorias.

La Liga de España también lanzó un comunicado para sumarse a la postura de no prestar jugadores. Las autoridades españolas aseguraron que apoyarán "en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de CONMEBOL, y realizará las acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores".

En ese sentido, criticaron el calendario y apuntaron contra la FIFA por aumentar de 9 a 11 días la ventana de Eliminatorias en septiembre y octubre, definiendo como "grave decisión unilateral" esa medida.

La última liga en sumarse fue la italiana, que el día miércoles decidió apoyar la decisión de sus clubes afiliados en caso de que no quieran ceder a los jugadores a las diferentes selecciones sudamericanas de cara a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

La Conmebol, con la anuencia de la FIFA, programó para septiembre una triple fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, algo que no cayó bien en los clubes europeos, pero que se dio por el apretado calendario que dejó la pandemia de coronavirus.

La selección Argentina sería una de las más afectada, ya que Lionel Scaloni se quedaría sin 21 jugadores: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Emiliano Buendía, de la Premier League. Además, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alejandro Gómez, Germán Pezzella, Guido Rodríguez , Juan Foyth, Gerónimo Rulli , Rodrigo De Paul y Ángel Correa de La Liga de España; y Juan Musso, Nahuel Molina Lucero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Joaquín Correa, Nicolás González, Lautaro Martínez y Paulo Dybala de la Serie A de Italia.

