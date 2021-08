Pena: "Vamos a hacer una segunda rueda muy distinta"

Pese a que los malos resultados se repiten para el Club Sportivo Estudiantes de San Luis en el Torneo Federal A, el último fin de semana frente a Peñarol de San Juan por la decimoquinta fecha, el equipo demostró una involución al caer 3 a 0.

En medio de este mal momento futbolístico, el entrenador Sebastián Pena habló con El Diario, se mostró preocupado por la derrota ante los sanjuaninos, pero esperanzado en que el grupo tiene la capacidad para dar vuelta esta situación.

"Fue una derrota dura para nosotros. El equipo arrancó muy bien, generando situaciones, sin que le lleguen al arco, pero un gol nos hizo derrumbar para el resto del partido. No le pudimos encontrar la vuelta después y eso es algo que me preocupó porque el equipo venía teniendo juego, siendo agresivo, y es una lástima tener esta derrota como la que sucedió con Olimpo, que fue por errores propios y cuando venimos en levantada", analizó.

Hay que darle la derecha en un punto a Pena: el equipo mejoró su producción ofensiva a base de buenos rendimientos, como el del goleador Federico Vasilchick y la llegada de algunos de los nuevos como Israel "Coco" Roldán, entre otros.

"Creo que de mitad de cancha hacia adelante nos afianzamos. Es un conjunto agresivo, que lastima y que le puede jugar de igual a igual a cualquiera. El tema es que por desconcentraciones, o no sé bien por qué, me molesta perder por errores propios. Salvo lo de Peñarol, en el segundo tiempo, ningún equipo nos pasó por encima. Se nos escapa por detalles y estamos trabajando para revertir eso", explicó.

"Tomatito" evidencia su malestar por la última derrota. No la esconde ni la sepulta: la deja florecer para encontrarle la solución.

"Me llamó mucho la atención lo del domingo pasado, porque con Olimpo por ejemplo (NdR: la fecha anterior a Peñarol en la que cayeron de visitante 3 a 2 en el último instante del partido), ellos nos ganaban 2 a 0 pero nuestro equipo fue el mismo durante todo el partido, en ningún momento nos pasaron por encima. Pero lo tomo como un llamado de atención y tendremos que volver al trabajo anterior, donde no se nos daban los resultados, pero el equipo mostraba una terrible mejoría futbolística".

Hay que reconocerle un poco de mala suerte en el último tiempo al "Verde", que por ahora sigue último en el campeonato con apenas 6 puntos sobre 45 posibles: "De a poco íbamos encontrando la estructura defensiva y no es normal en un equipo que se te lesionen tres centrales (Francisco Musso, Emiliano Belfiore y Jorge Caro). Eso me llevó a tener que cambiar algunas cosas, pero me tranquiliza saber que frente a Ciudad Bolívar este domingo vuelven todos".

La confianza está intacta para el excampeón mundial juvenil, y él asegura que esta mala racha se puede dar vuelta. "El plantel está muy bien. Los muchachos se dieron cuenta de que le pueden ganar a cualquiera. Imaginate que con Madryn y con Olimpo (ambos punteros del campeonato), jugamos muy bien; ese es el punto que tomamos para darnos cuenta de que si no cometemos errores podemos vencer a cualquiera", arengó.

La llegada de los refuerzos fue una bocanada de aire fresco para un Estudiantes que cerró una mala primera rueda. "Estoy contento con los jugadores que llegaron porque de mitad de cancha para adelante me cambiaron la cara totalmente, me dieron variantes. En lo defensivo, esta será la primera vez que pueda contar con todos los jugadores; y estoy convencido de que esta segunda rueda será muy distinta a la primera, no tengo dudas de eso".

Con respecto a su relación con la dirigencia, el entrenador fue bien claro. "Hablamos en la semana porque quedaron preocupados por esta derrota puntual (vs. Peñarol 0-3 de local). Como te dije en los partidos anteriores al domingo, si bien no conseguimos los resultados que esperamos, mostramos otra imagen que los había dejado tranquilos desde lo futbolístico, ya que habíamos hecho un cambio total", cerró el entrenador.

Redacción/ MGE