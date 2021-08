Investigan a dos abogados por defraudar a la ex de uno de ellos

El abogado Marcelo Estrada, quien representa a una vecina de Villa Mercedes, Alicia Teté, dijo que hace unos 17 años que la mujer se separó de José Luis Albarracín y que desde entonces él “administra los bienes de ella a su gusto y antojo”. Aseguró que por ello han hecho una denuncia, que hay una investigación en curso y que el próximo 30 de agosto Albarracín y su socio, Roberto Bidone, serán indagados por el juez Penal 2, Leandro Estrada, por “Defraudación por administración fraudulenta”.

“Albarracín y Bidone han hecho una serie de maniobras para perjudicar a Alicia Teté. Es importante resaltar que ambos son abogados y que por ende tienen especial conocimiento en leyes. Ellos no podían desconocer la situación patrimonial de ella, a quien le corresponde el cincuenta por ciento de los bienes que defraudaron, porque se trata de bienes gananciales de la sociedad conyugal”, indicó Estrada.

La otra parte "ha perdido juicios en sede civil y por eso apelan a lo penal", respondió Albarracín.

Señaló que la defraudación fue realizada, en gran parte, a través de contratos de alquiler de un campo que es propiedad de su representada y de Albarracín. “En 2016 Albarracín y Bidone compraron una empresa llamada Mecor SA. A esta sociedad la pusieron a nombre de Bidone, quien es abogado en Río Cuarto y amigo de la infancia de Albarracín. Luego realizaron un contrato por un campo muy importante que pertenece a él y a Teté. Hicieron un contrato de alquiler a nombre de esa empresa y luego esta sociedad le otorgó un poder a Albarracín, quien a su vez realizaba contratos de alquiler agrario a otras personas por sumas millonarias, todo en perjuicio de Teté. Él cobraba todo ese dinero, que solo iba a parar a su cuenta”, explicó el abogado en una nota a FM Latina. Y refirió que, según lo que han podido investigar hasta el momento, solo en 2019 la mujer sufrió una defraudación que ronda los seis millones de pesos.

Dijo que la investigación lleva aproximadamente dos años y que al expediente se han incorporado diversas pruebas, con base en las cuales el juez Estrada ordenó el llamado a indagatoria de Albarracín y Bidone. “Le solicitaremos al juez que continúe esta investigación con perspectiva de género, porque se trata de dos abogados con conocimiento en leyes y del otro lado tenemos a una mujer mayor y vulnerable, de quien se han aprovechado”, consideró el abogado, quien dijo que la violencia de género también incluye “la violencia económica, patrimonial y psicológica”.

Además, refirió que actualmente Albarracín reside en una vivienda que es un bien propio de Teté, por lo que adelantó que tras la indagatoria, Juan Cruz Domínguez y Eduardo Juliol, los abogados que representan a la mujer en lo civil, solicitarán la restitución de la propiedad, dado que no es parte de la sociedad conyugal ya disuelta, según dijo.

El Diario se comunicó con Albarracín, para que pudiera dar su versión sobre los hechos denunciados y sobre el llamado a indagatoria. Agradeció el contacto de este medio, pero refirió que no iba a hacer ningún descargo. “No quiero hacer declaraciones. Esto es una extorsión. Lo que sucede es que han perdido juicios en sede civil y por eso ellos apelan a lo penal. Esto es un tema netamente familiar, algo que viene de hace muchos años y, si bien soy conocido, no soy una persona pública” por lo que prefería no dar entrevista, explicó.

En una nota realizada por la mencionada radio, Teté aseguró que hace unos cinco años que la representan los abogados Domínguez, Juliol y Estrada y que gracias al trabajo de ellos siente que la causa avanza. “Ahora veo luz en todo esto”, dijo, esperanzada.

Contó que se separó de Albarracín en 2004. “En presencia de uno de mis hijos agarró un cuchillo de la mesada. Mi hijo me dijo ‘mami, esto va a terminar mal’, entonces tomó las llaves, me dijo que me armara un bolso y me llevó a la casa de mi mamá”, recordó.

Señaló que la relación que mantuvo con el hombre, de quien se divorció dos años después, siempre fue violenta. “Me costó que me diera el divorcio. Luego comencé con la separación de bienes, pero los abogados no querían tomarlo porque decían ‘no, con el Pirulín (NdP: es el apodo de Albarracín) no’. Sentí mucha impotencia”, expresó.

Comentó que tras la separación el hombre vendió la hacienda, alquiló el campo y que nunca le dio el cincuenta por ciento que a ella le correspondía. “A uno le lleva mucho tiempo volver a rearmarse y a confiar en uno mismo. Esto trae mucha frustración, dolor, tristeza e impotencia”, dijo.