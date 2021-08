Mario Alejandro Pérez: un apasionado de la Educación Física

Mario Alejandro Pérez es uno de los profesores de Educación Física más queridos y respetados de la ciudad de San Luis. Ganó ese reconocimiento con base en mucho trabajo, simplicidad, humildad y bondad, virtudes que lo acompañaron a lo largo de sus años de docencia en numerosos establecimientos educativos de la provincia.

También en 1974 fue jugador de vóley en el puesto de armador en la Selección provincial que enfrentó a la Selección argentina. Estrechó filas con Domingo Lucero, Luis Ahumada, Luis Osorio, Roberto Domínguez y Luis Adaro; el técnico era “El Negro” Funes.

En 2018 fue declarado Ciudadano Ilustre por el Concejo Deliberante de San Luis y en 2019 la Cámara de Diputados de la Nación lo homenajeó por su trayectoria junto a otros profesores de Educación Física del país.

Mario Alejandro Pérez nació el 14 de abril de 1956 y es el único hijo de Antonia Wilda Medero y de Alejandro Santos Pérez; ella, enfermera hospitalaria y él, oficial de Justicia. De clase media y de padres laburantes, Mario hizo el jardín de infantes en la escuela Mitre de Colón y 25 de Mayo, y la primaria y la secundaria en la escuela Normal Mixta, donde se recibió de maestro normal superior bachiller, en 1974.

“Una vez que terminé la secundaria, me fui a estudiar Educación Física a Mendoza, obtuve una beca con alojamiento y comida en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF), después de que aprobé un examen de ingreso”.

“De San Luis fuimos muchos quienes nos recibimos en ese instituto: la primera fue Reina Marín, después Roberto Suárez, Marta Nespría, Olga Gatica, Jorge Siriani, ‘El Negro’ Gómez, ‘El Negro’ Funes, Roberto Otero (quien fue mi padrino), Miguel Rezzano (mi ahijado) y Ross Mary Valentino. Después, Juan Gitto, ‘Cacho’ Rossi y María Esther Escudero de Páez. Era una camada de estudiantes muy numerosa y muy linda. Fuimos la decimoquinta promoción. Otros se fueron a estudiar a Río Cuarto. ‘La Tota’ Auría, René Caimes y Gloria Verdugo se fueron a estudiar a Buenos Aires, mientras que Roberto Morán lo hizo en el Instituto Provincial de Educación Física de Córdoba, IPEF. En todos los casos, son títulos con validez nacional”, cuenta, mientras acaricia a sus mascotas “Marley”, “Denis” y “Camy”.

De esos institutos formativos, hay cuatro en el país: Rosario, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza; en Córdoba funciona uno similar.

"En Villa Mercedes estaba por crearse el Profesorado de Educación Física, el subsecretario de Educación de la provincia Carlos Ponce me consultó por el nombre a ponerle y sugerí el de Pedro Bernardino Presti, y así fue, un orgullo para mí y para todos los profesores de Educación Física”, relata.

Nada le fue fácil a Mario Pérez. A su regreso consiguió un puesto de preceptor en la escuela de Comercio Antártida Argentina y su primer reemplazo fue en la Escuela Nº 37 "José de San Martín", la siempre recordada escuela “La Carcocha”. "Porque la profesora Mitai Sosa Gazzari estaba de licencia por embarazo, al año siguiente pasé a la escuela del por entonces hospital psiquiátrico. Les daba clase a los internos, fue una hermosa experiencia, y después pasé a la escuela 5 de la Colonia Hogar 'Monseñor Di Pascuo', donde completaba horas”, rememora.

Estuvo más de 30 años en la escuela San Luis Rey, pero antes pasó por la escuela Mitre, donde había sido alumno, y en la “Constancio C. Vigil”. Cuatro años fue titular en la escuela de Balde, hasta que pidió el pase a la escuela “Lafinur”. Dictó clases en Don Bosco y en el Instituto Aleluya. Fue docente en el nivel secundario de la escuela Normal Mixta, de la Industrial, en la Comercio Número 5 y en la Escuela Agraria “General San Martín”.

Evoca que en el Aleluya formó la primera escuela de vóley de la provincia, porque se avecinaba el campeonato argentino de cadetes femenino y masculino y urgía hacer algo. "Fue un orgullo muy grande, porque de las diez chicas seleccionadas, seis eran de la Aleluya y de ellas, cuatro eran titulares. Teníamos grandes jugadoras, entre ellas María Eugenia Medrano, Rosario Pantano, María José Shortrede, Cecilia Murcia, Judith Sosa y Carolina Varas. En varones salimos terceros, el campeón fue Capital Federal, y en femenino fuimos quintos y el campeón fue Santa Fe. El torneo se jugó en el GEPU”, dice.

Una de las grandes experiencias que vivió como profesor de Educación Física ocurrió en 1988, cuando su colega Domingo Lucero lo convocó a formar parte de un proyecto basquetbolístico. Lucero había recibido un pedido del actual Gobernador para armar escuelas formativas de niños. “Fue un trabajo excelente y recordarlo hoy me sigue llenando de orgullo. El Gobierno de la Provincia nos dio todo su apoyo y comenzamos a trabajar en Sociedad Española, llegamos a tener 170 niños divididos en las inferiores: mini, premini, infantiles y cadetes. Fue un éxito porque encontramos una muy buena comisión directiva, unos padres maravillosos, una docente, Ana María Luquez, y Mario Rojas, un médico pediatra-deportólogo, totalmente involucrados en el proyecto. Cada niño tenía su ficha médica, hasta la merienda recibían. Así el club cumplía las funciones deportiva, social y educativa. Fue un exitazo”, recuerda.

Con el tiempo, Mario Pérez y los profesores Ivar Alfredo "Lulo" Matera y Tomás "Caballo Loco" Palacio, de Merlo, hicieron el curso de director técnico de la Federación Sanluiseña de Vóley, lo que le permitió ejercer como tal en las categorías cadetes, juveniles y mayores femenino de vóley. “Tuve la suerte de participar como técnico de vóley y básquetbol de varios campeonatos ‘Evita’, situación que me permitió viajar por casi todo el país con los equipos de Don Bosco y Sociedad Española. No me quiero olvidar de mi etapa en el fútbol, porque fue una muy linda experiencia. En 1980 fui preparador físico de la Selección juvenil de ese deporte. El director técnico era Osvaldo ‘El Bocha’ Vélez y la integraban, entre otros jugadores, Mario ‘El Negro’ Saccone, Néstor ‘El Pucho’ Gutiérrez, Damián Fierro, ‘Tribilín’ Quiroga, Parnisari, Longo y Olguín. Al arco jugaba un hijo de Mario Blanco y ‘Cacho’ Córdoba. Jugamos la zona eliminatoria de tres partidos y la ganamos, llegamos a la final con General Pico y perdimos por penales en la cancha del exclub San Luis. La liga era presidida por el doctor Blas Ortiz Suárez y el vice era Julio César 'Coco’ Agúndez”.

Fiel a su estilo, Pérez organizó y dirigió durante cuatro años la colonia de vacaciones del Golf Club San Luis. Primero fue para socios, pero por su éxito abrió sus puertas al público en general.

En 1984 se confirma un proyecto estatal para alumnos de escuelas primarias del interior de la provincia. Era la colonia de vacaciones “Eva Perón”, enfocada para chicos de las unipersonales y de tercera categoría. Mario Pérez recuerda que se lanzó en la colonia hogar “Almirante Brown” de Villa Mercedes: "Hubo contingentes de hasta 500 niños de diferentes zonas de San Luis. Se quedaban por 7 días, recibían una adecuada alimentación, hacían pileta, juegos, paseos y se les entregaba un kit de aseo personal. Estoy seguro que muchos de esos niños no conocían Villa Mercedes, ni siquiera un televisor ni un helado. Fue un trabajo social de integración jamás visto. Dependía de la Subsecretaría de Educación a cargo del doctor Carlos Ponce y del ministro de Educación Torres Morales. Fue una temporada inolvidable, siempre recordada”.

Con los años, en 2018, por una propuesta del concejal Luis "Piri" Macagno, Mario Pérez y el padre Alan fueron declarados Ciudadanos Ilustres por el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, bajo la presidencia de Roberto González Espindola. Y un año después, junto a Jorge Siriani, Roberto Suárez, "El Negro" Gómez, Olga Gatica, Ross Mary Valentino, Roberto Morán, Miguel Rezzano, Marcelo Galarreta, Martha Nespría y las hermanas Silvia y Gloria Casale, fue homenajeado por los diputados nacionales de San Luis. “La ceremonia fue con motivo de un aniversario más de la fundación de la ciudad de San Luis y se realizó en la Cámara de Diputados de la Provincia. Fue muy emotivo reencontrarnos con colegas, verdaderamente fue como una caricia al alma”, admite hoy el formador de alumnos.

En la actualidad, Mario Alejandro Pérez cumple funciones pasivas, por la COVID-19, en Don Bosco, en la Normal Mixta y en el Centro Educativo Nº 1, ex “Lafinur”. "Ya presenté mis cosas para acogerme a la jubilación, pese a que me siento muy bien. Pero creo que ya cumplí un ciclo, una hermosa etapa de mi vida. Me retiro en el momento justo y no esperaré a hacerlo apoyándome un bastón”, dice.

“Mi profesión me dio muchas satisfacciones, innumerables, diría yo. Amigos, colegas, alumnos, algunas amarguras, pero en general soy un agradecido. Tengo dos hijos, Alejandro Javier, economista que se recibió en la Universidad de El Litoral y jefe del Subprograma de Estadísticas y Censo, y Ana Paula, quien estudia Abogacía y tiene un emprendimiento de ropa para mascotas. Además, tengo un emprendimiento de apicultura en Nogolí y en El Barrial; es un trabajo apasionante y le dedico mucho tiempo. Más no le puedo pedir a la vida”, sentencia.