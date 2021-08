"La clave fue la esencia de priorizar siempre el equipo"

Las Leonas viven un presente de novela. No paran de hacer historia. Y una voz autorizada para hablar de este gran momento de la Selección argentina de hockey es la de Soledad García, que vistió la celeste y blanca de 1999 a 2011 y logró tres medallas olímpicas y dos títulos mundiales.

"La semejanza de aquel equipo que logró plata en Sidney 2000 y el actual es la forma de potenciarse; cuando ganar es la única opción aparece el grupo. Y se prioriza el equipo por sobre lo individual. Nosotras en esa época no teníamos tantas expectativas, en cambio ahora ya van varios Juegos que Argentina está en los podios y es común ver a las jugadoras colgarse alguna medalla", comenzó diciendo Sole, a la que el presente la tiene trabajando como head coach en Urú Curé de Río Cuarto.

La exdelantera de Las Leonas y de GEPU de San Luis disfrutó esta plata del elenco nacional, pero también es cierto que sufrió mucho a la distancia. Cuando estaba en la cancha y encaraba dejando rivales en el camino como si fueran conos de entrenamiento, era más fácil, porque sentía que desde adentro podía hacer algo, colaborar con la causa. Pero desde afuera la sensación es muy diferente.

Soledad cree que la clave de que los triunfos perduren con el paso de los años está en el respeto y el compromiso del equipo. "A través de los años se manejaron ciertos valores y formas. Si bien en el último proceso con el último entrenador cambiaron mucho algunas cosas, me parece que la esencia de priorizar el equipo, el respeto, el compromiso, son la clave para que las chicas hayan llegado a una nueva final olímpica", aseguró.

Pasan los años, cambian las jugadoras, llegan otros cuerpos técnicos, pero lo que no cambia son los resultados. El equipo siempre está en la pelea. Son cinco medallas en los últimos seis Juegos Olímpicos. De Sidney 2000 para acá, solamente no hizo podio en Río 2016.

Si bien es cierto que no arrancaron bien, porque la derrota 3-0 con Nueva Zelanda no estaba en los planes de nadie, también es verdad que este grupo supo reponerse a la adversidad y salir a flote en un grupo que tenía selecciones de jerarquía. "Fueron de menor a mayor. Por ahí no arrancaron con el pie derecho el torneo, porque perdieron el primer partido, pero después se acomodaron. La zona no era ni difícil ni fácil, porque todas las selecciones llegaban en las mismas condiciones después de la pandemia; y las chicas fueron creciendo partido tras partido. Después tropezaron con Australia, pero cuando tuvieron que ganar y potenciarse lo hicieron. Y ese es el gran plus que tuvo este equipo para ser protagonista y estar nuevamente en un podio", dijo.

Como en todo torneo, los equipos tienen virtudes y debilidades. Argentina no fue la excepción en ese aspecto. Para Soledad, el mejor partido de Las Leonas fue contra Alemania, donde consiguieron un 3-0 que les permitió meterse en las semifinales. "El punto más alto fue el partido contra Alemania. Fueron contundentes. Tuvieron paciencia para encontrar los momentos. Se atacó y se defendió muy bien. La intensidad del partido la manejaron ellas. Y en el debe queda el córner corto a favor, fue algo donde se falló. Otro punto en contra fue la efectividad en el momento del ataque; fue un equipo rápido y dinámico que atacó mucho, pero que no convirtió tanto", aseveró.

Esta nueva presea conseguida por Las Leonas es una inyección de ánimo, no solo para ellas, sino también para los diferentes clubes que cada día reciben más jugadoras, producto del gran momento de la Selección. Soledad García, esa jugador a que era potrero puro, hoy con más experiencia y desde otro lado, se ilusiona con que el hockey siga creciendo, y este logro es un incentivo para dar otro salto de calidad.