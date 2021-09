Melodías de gueto con una mirada desde adentro

Las calles del barrio Santa Rita de Casia hablan, gritan y cantan rap, o al menos eso perciben los sensibles y atentos oídos de uno de sus integrantes más fieles que nació entre los monoblocks del conglomerado. Para Jonathan Marra no importan los diversos nombres que reciba su hogar, también conocido como 900, 800 o 960 Viviendas, sino que es en “la boca del lobo”, como él mismo describe, donde encontró las rimas que le llenan el corazón.

Hace tres días, el rapero, que se hace llamar "William", publicó su tercer videoclip como solista. Se trata de “Por lo mío”, una canción optimista con la que recorre los rincones escondidos de su barrio, la conocida Calle Angosta y el querido Boliche Don Miranda.

Buscamos hacer una canción bien optimista y que a pesar de la adversidad, uno siempre pone el pecho". Jonathan "William" Marra, cantante villamercedino.

Si bien la letra es de su autoría, la melodía que lo acompaña es producto de la inventiva de su productor Emiliano Soria. En un principio, los dos amigos que se conocieron en los pasillos de los monoblocks eran un dúo; luego decidieron tomar otra dirección y convertirse en un proyecto solista, con Jonathan a la cabeza.

“Nuestro estilo normalmente es el rap, pero esta vez dijimos 'hagamos un trap adecuándolo al flow que solemos hacer'. Además, decidimos hablar sobre este objetivo nuestro de triunfar en la música, por eso el título. Estamos hace diez años en esto y ya es momento de ir por lo nuestro”, explicó "William".

Pero para Jonathan y Emiliano, si hablaban de ellos y su música, necesariamente tenían que hacer referencia al barrio Santa Rita de Casia. “Representa todo, la esencia de uno y de dónde viene. Además es un lugar muy discriminado, yo nací en la parte más brava, en la boca del lobo. Por eso, cuando empezamos a hacer música, nuestro objetivo principal era cambiar un poco ese pensamiento que se tiene sobre la gente que vive acá”, justificó el cantante de 28 años.

El joven compuso sus primeros temas en el 2008. "William" se hacía llamar por su nombre de pila y su alter ego todavía no le había dado el superpoder de desinhibirse que tiene ahora. “Siempre me gustó el rap y el hiphop, y cuando empecé a escucharlo con más atención surgieron las canciones en mi cabeza, se me prendió la lamparita y empecé a escribir pero sin contarle a nadie”, recordó.

Hasta que un día le mostró las letras que atesoraba como piedras preciosas a su amigo de la infancia, Emiliano. Así nació el proyecto que los llevó a perfeccionarse en la producción y el canto, respectivamente. Diez años después cada uno ocupó el rol que mejor le quedaba, y ahora sueñan con vivir exclusivamente sus melodías.

El próximo tema de "William" ya está en etapa de grabación del videoclip y, como no podía ser de otra manera, habla de su amado barrio. “Se llama ‘Nací en el gueto’, y esa canción tiene el título de dónde nacimos. Somos del mismo barrio y monoblock, crecimos acá escuchando cumbia y cuarteto y, sobre todo, viendo cosas buenas y malas”, adelantó el artista, que en un afán de “ir por lo suyo” no logra ver que lo de él está en cada rincón de la ciudad que lo inspira a hacer música.