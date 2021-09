Sábado y domingo de canciones: Daniela Sanabria canta en Merlo

Desde que tenía cuatro años, Daniela "China" Sanabria, nacida en Once, radicada en Merlo, pisa los escenarios. Se inició en la música gracias a sus padres; un escritor y una directora de teatro, que no tardaron en inculcarle la pasión por la comedia musical, el baile y la actuación.

Visitó San Luis por primera vez a los 23 años junto a su madre, y lo que era un viaje vacacional se convirtió en la decisión de mudarse a Merlo. "Mi mamá me invitó y descubrí un lugar único, del que me enamoré. Ese fue el inicio para quedarme y para trabajar de manera independiente. Mas allá que en Buenos Aires venía teniendo diferentes propuestas artísticas, sentí que San Luis me permitía conectar de otro modo con la naturaleza y con mi profesión", contó la cantante.

La "China" pasó de ser una artista de eventos a compartir agrupaciones de rock, cumbia y tango que le permitieron indagar en su propio estilo y en la posibilidad de desarrollarse como solista.

La pandemia la encontró con muchas ganas de seguir perfeccionándose. Tomó clases online y realizó actividades que la ayudaron a continuar en la búsqueda de su estilo personal.

Este fin de semana, Daniela volverá a los escenarios con dos presentaciones en la Casa del Poeta, en su estimada Villa de Merlo.

Hoy a las 18 presentará su nuevo espectáculo musical como solista y mañana lo hará en dúo con el pianista Guillermo Mazzarello, con quien realizará una función inclinada al tango.

Redacción/MGE