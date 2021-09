BMX Freestyle: Solano arrancó el camino a Lima

Siempre hay revancha para Sebastián Solano, que en diciembre renovará su ilusión de participar en un juego olímpico. Para eso, el rider puntano tendrá que destacarse en los primeros panamericanos de la historia de BMX Freestyle.

Tokio ya es historia. Ahora la meta está en París, y la primera escala será Perú entre el 11 y 12 de diciembre.

"En mayo arrancó un preselectivo, que fue una competencia en Córdoba, donde los mejores ubicados del ranking son parte de la nueva generación de la Selección argentina de BMX Freestyle. Allí fui quinto, un puesto que me alcanzó también para estar entre los seleccionados", detalló Seba.

Así como en Tokio, este Panamericano de BMX Freestyle será el primero en la vida de esta disciplina.

"Van a estar los mejores del continente, hay riders muy buenos. La competencia será el 11 y 12, pero por cuestiones de acreditación tenemos que estar el 7, también para hacer todos los protocolos pertinentes y hacer algunas pruebas y conocer la pista. Esto es súper importante, ya que es el primer campeonato en que la Selección va a ir a competir, es la primera vez que vamos a empezar a sumar puntos para el mundial, ya sea por equipo o cada rider individual e incluso sumar puntos para París 2024, o sea que tenemos la chance concreta de asistir a un juego olímpico", expresó Solano, quien en el 2019 compitió en un par de pruebas en Europa.

El puntano sabe que vienen cosas muy buenas por delante, que tiene que entrenar más duro que antes y tratar de conseguir el apoyo necesario para afrontar semejante empresa.

"Es muy importante este panamericano y trataré de hacer todo lo posible para estar. Tenemos un problema con el tema económico, todo es muy nuevo y la gran parte de los gastos sale de nuestro bolsillo o algunos aportes que tenemos, porque la Selección no tiene sponsors", contó Seba, y adelantó: "Los dirigentes están hablando en particular con cada provincia para ver si los deportistas pueden llegar a recibir algún tipo de ayuda, y después ver la chance de que se consiga a nivel nacional. Esto ya se está dialogando, sobre todo para costear los vuelos y la estadía para representar a la Argentina. En mi caso particular todavía no tengo nada, estoy trabajando para conseguir ese presupuesto".

Con respecto a la parte física, esta nueva conducción nacional ya trabaja con cada rider. "Nicolás Allende es nuestro entrenador exclusivo para el BMX Freestyle capacitado en Estados Unidos que nos puso la Selección, él nos mandó una rutina que comprende desde ahora mismo hasta diciembre, todos los días, así que sé perfectamente qué hacer. Eso es muy bueno para entrenar junto al nuevo director técnico, Daniel Nolasco. Va todo muy bien encaminado, por lo menos en la parte deportiva", expuso Solano, quien deberá viajar en las próximas semanas a Córdoba.

"Tenemos programados entrenamientos en el circuito olímpico que queda en Córdoba capital, en el parque del Estadio "Mario Kempes", donde en distintas oportunidades previo a los panamericanos y junto con todo el seleccionado argentino tendremos que entrenar ahí. Lo bueno es que tiene piso de cemento y la estructura de madera, tal cual como va a ser el panamericano. Es un panorama muy alentador porque está muy bueno. En la parte física, específicamente, estoy entrenando en el gimnasio del Ave Fénix. Estoy bien concentrado en lo mío y a la espera de que se pueda dar alguna de las cuestiones económicas para cerrar todo esto, que va a ser muy bueno para todos", cerró el puntano.