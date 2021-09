Fernández, tras la derrota: "Evidentemente, algo no habremos hecho bien”

El presidente Alberto Fernández admitió la derrota electoral en las elecciones de este domingo y se la atribuyó a "errores" que cometió el Gobierno y a "demandas que no ha satisfecho" en la sociedad.

"Nada es más importante que escuchar el pueblo, cuando el pueblo se expresa lo acatamos", resaltó el jefe de Estado en el búnker de Chacarita, acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe". "(El resultado) lo escuchamos con respeto y mucha atención. Hay errores que hemos cometido, y hay una demanda que no habremos satisfecho en los votantes", subrayó el mandatario nacional, y agregó: "Esta enorme encuesta que son las PASO para nosotros son un dato que vamos a considerar".

Y se esperanzó: "Vamos a trabajar denodadamente para que en noviembre los argentinos y argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos que estamos frente a dos modelos de país"."En noviembre vamos a dar vuelta esta historia. El país necesita no volver atrás. Necesitamos avanzar con justicia social educación y salud pública".

Además de estar escoltado por la vicepresidenta, Fernández estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la Cámara de diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque del FDT de la Cámara baja, Máximo Kirchner; y los precandidatos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Leandro Santoro y Gisella Marziotta.

Téla/NA/FQ.