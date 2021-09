Facundo Désima, un punto alto y regular en el "Juve" de Matteo

Cuando un arquero es figura es porque a ese equipo lo atacaron mucho y hasta se puede asociar con merecimiento de perder el partido, pero lejos estuvo de eso la actuación de Juventud el viernes ante Olimpo y Facundo Désima sacó solo un par de pelotas, pero fueron claves e importantes y le permitieron bajar la persiana de su arco, como la mayoría de las veces que le tocó atajar en Juventud.

"Fue un partido muy parejo el que jugamos, se hizo golpe por golpe porque ambos apostamos a llevarnos la victoria y hubo mucho ataque directo, y fue importante sumar un punto ante este rival y en este torneo es muy valioso", analizó Désima en la puerta del vestuario.

Fue un partido difícil para Facundo porque a los 16 del primer tiempo disputó una pelota con Pablo Soda y tras negarle el gol, el delantero le cayó sobre la rodilla y sufrió pero aguantó.

"Cuando ocurrió me tuve que hacer atender. Ya cuando arrancó el segundo tiempo no sentí dolor, pero con el correr de los minutos se me cargó el cuádriceps y el isquiotibial, y al final se me dificultaba patear. Pero no es grave, es un dolor parecido al que tuve frente a Estudiantes y con descanso se va".

A la hora del análisis, el arquero entiende cómo nació esta fortaleza que llevó a Juventud a mantenerse peleando arriba. "Creo que nos fuimos afianzando de a poco; encontramos un estilo de juego y sobre todo logramos una solidez defensiva que nos permite pelear todos los partidos, porque si te defendés bien podés ir a buscar arriba. Creo que estamos en condiciones de plantarnos contra cualquiera de igual a igual si se nos da de llegar a los playoffs, que es nuestro primer objetivo", se esperanzó Désima.

La pelota más difícil fue la de Braian Guille al final del partido: la pelota tomó un efecto raro y tuve que exigirme más de lo que pensé.

El arquero de 25 años nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Empezó atajando en las infantiles de su club, luego tuvo una prueba en San Lorenzo de Almagro, donde quedó y estuvo dos años. En busca de más oportunidades fue a Argentinos Juniors, donde se formó y estuvo 10 años entre infantiles e inferiores.

Su primer contrato profesional llegó cuando pasó a San Martín de San Juan, pero también la primera frustración porque al equipo le tocó descender a la B Nacional.

Ahí decidió ir a Unión de Sunchales al Federal A y luego pasó a Maipú, el último club antes de la llegada al "Juve", que se dio al inicio de este torneo.

"Acá en San Luis es donde más logré atajar, pero no siento que sea el mejor momento de mi carrera. Creo en la filosofía de que el jugador puede mejorar día a día. El jugador compite siempre consigo mismo y el punto máximo de la carrera recién lo podré ver cuando me retire y revise para atrás", estimó.

"Estoy contento porque me haya tocado esta regularidad acá en Juventud. Somos un gran equipo, tenemos una calidad de personas en el plantel que da gusto ir a trabajar todos los días con el cuerpo técnico, con la dirigencia y con los jugadores. La verdad es que defender este arco no podría generarme algo mejor, así que me dedico cien por ciento al trabajo, para devolverle algo de lo que me da el club", agradeció Facundo.

Por último, el arquero se refirió a lo que encontró en San Luis como lugar para vivir. "Lo que puedo decir es que yo vengo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y esa calma que te da un pueblo la volví a sentir acá en San Luis. La verdad es que pasé mucho tiempo de mi vida lejos de mi suelo natal, y encontrarme esta calidez humana en una provincia me remite a los tiempos en los que pasaba en familia y a la niñez", cerró la muralla que tiene el "Juve".