Leonardo Funes presenta "Show de magia de cerca"

La norma básica dice que un mago nunca revela sus trucos y mantiene el misterio con el público hasta el último segundo. Leonardo Funes sabe de enigmas y apuesta a que quienes lo vayan a ver a sus espectáculos se lleven una experiencia más interactiva, aunque no está dispuesto a contar sus secretos. Hoy a las 20 en Casa Azul presentará su show de magia íntima que preparó exclusivamente para la casa cultural, que cuenta con las características ideales para realizarlo. La entrada es gratis y la salida a la gorra.

Con este espectáculo, Leonardo propone una interacción fortuita con quienes vayan a verlo. Su escenario será simplemente una mesa repleta de objetos y cartas que estarán a la vista de todos, no solo para que observen atentamente cada movimiento que realiza el mago, sino también para que palpen y formen parte de cada truco.

“Se llama magia íntima o magia de cerca porque solo nos separan pocos centímetros de distancia y todos los trucos pasan frente a los ojos del público”, contó Leonardo, quien espera que su show se desenvuelva como “un fogón entre amigos, un encuentro familiar o una guitarreada. Quiero generar ese tipo de intimidad entre el artista y quienes lo miran”.

Leonardo comenzó a interesarse en la magia cuando era pequeño. Sus padres le regalaron cientos de cajas y libros con trucos que lo entusiasmaron. Aunque el niño los consideraba difíciles y enredados, siguió apostando a su interés a medida que pasaron los años. Ya adolescente, encontró en internet videos de magos profesionales que captaron su atención del todo y lo ayudaron a comprender aquellos trucos que creía imposible.

“Era momento de ser el protagonista y comencé a practicar. Lo que me resultaba complicado cuando era chico me fue más fácil con las explicaciones de mis futuros colegas y me di cuenta que era cuestión de animarse”, expresó Funes.

Luego llegó el momento de mostrarse frente a los ojos de los demás y empezó a incursionar en el arte callejero. Muchos de sus trucos fueron vistos en semáforos, plazas y esquinas de la ciudad. Hasta que un día, Leonardo decidió tomar un nuevo rumbo en su vida y partió a Buenos Aires para seguir con su carrera. Sentía que podía ir por más y la gran ciudad lo esperaba para acompañarlo.

Funes aseguró que en CABA se encontró dentro de un círculo de magos prestigiosos a los que describió como los mejores del país. “Le saqué provecho a cada enseñanza que me brindaron y conocí trucos que dejan sorprendidos a todos. Pasé un año repleto de experiencias inolvidables”, recordó.

Su sangre y sus raíces tiraban fuertemente, y decidió regresar a San Luis y apostar nuevamente al público de su ciudad. Con toda la esperanza comenzó a recorrer localidades de la provincia, como La Punta, Potrero de los Funes y El Trapiche. Con las mismas expectativas, llegó a Casa Azul y golpeó la puerta con su espectáculo entre manos.

“Recibí una buena respuesta y comencé a preparar el show de magia íntima. Siento que será una buena ocasión para terminar de conocer al público puntano y que ellos conozcan lo que tengo para mostrarles”, agregó.

Además, el mago aseguró que en la provincia solo se ven shows de magia en varietés de circo o espectáculos similares con otras disciplinas vinculadas, y no íntegramente de magia. “Los artistas apuestan a otra cosa y la dejan de lado. Es hora de reivindicar este arte tan misterioso”, concluyó.

DÍA: Viernes 17

HORA: 20

LUGAR: Casa Azul periferia de arte, Chacabuco 339

ENTRADA: A la gorra