Ezequiel Oliva, el "pilar" donde se apoya el presente de Alumni

Ezequiel Oliva abrazó el rugby desde chico, y hoy es su gran pasión. Sus primeros pasos fueron en Chancay, pero la vida y su juego lo llevaron hace cuatro años a Alumni, equipo que milita en la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Este puntano de 118 kilos y de 1,84 metro de altura juega de pilar y sueña con seguir creciendo como profesional. Se hizo un tiempito entre el entrenamiento y sus otras obligaciones para contarle a El Diario cómo es su presente en Buenos Aires.

—¿Por qué elegiste el rugby?

—De chico mis padres me llevaron a varios deportes. Pero fue en este en el que sentí y siento ese gustito a querer más después de cada entrenamiento. Que aunque no sabía mucho, tenía que aprender.

Comencé a jugar en Chancay a los 14 años. Y hace cuatro temporadas que se me presentó la chance de Alumni". Ezequiel Oliva, pilar de Alumni.

—¿Dónde y cómo fueron tus comienzos?

—Fueron en el Chancay, a los 14 años. Por iniciativa de un amigo.

—¿En qué clubes jugaste?

—Jugué en Chancay y ahora en Alumni.

El rugby me hizo afrontar el bullying, y no necesariamente a los golpes, más bien teniendo carácter". Ezequiel Oliva, pilar de Alumni.

—¿Qué significa el rugby para vos?

—Es difícil poder explicar todo lo que es en pocas palabras. Porque el rugby no es el deporte en sí, son las personas que lo integran, las mismas que hacen a un club. El lugar adonde uno pertenece, que te forja y enseña. Particularmente me hizo afrontar el bullying, y no necesariamente a los golpes, más bien teniendo carácter.

—¿Cómo se da tu llegada a Alumni y hace cuánto estás ahí?

—Llegué a Alumni por un amigo de mi viejo, quien le insistió en que venga a jugar acá; su hijo también jugó en Alumni. Empecé en 2017. Este va a ser mi quinto año .

—¿En qué posición jugás?

—Juego de pilar, ya sea de izquierdo (1) o derecho (3).

—¿Cuáles son tus características de juego?

—En lo que respecta a mi posición, es un juego menos vistoso, es batallar cada pelota, ya sea recuperando o haciendo que la defensa se junte con nosotros para que el equipo pueda hacer lo suyo. Es un trabajo silencioso de mucho sacrificio y compromiso.

—¿Tu mayor virtud?

—Perseverancia, acompañada de mucho laburo. Los sueños están para cumplirse.

—¿Algún aspecto a potenciar?

—La mente, es nuestro peor enemigo y nuestro mejor aliado. He mejorado mucho.

—¿Un sueño?

—El sueño que a cualquier deportista argentino que se entregue al cien por ciento le gustaría cumplir. Y jugar al mejor rugby posible.

—¿Tu mejor partido?

—Soy muy autocrítico, la idea es siempre mejorar y que el mejor partido sea el que está por venir.

—Completá la frase, Ezequiel Oliva es...

—Un tipo que se supera cada día, ya sea mental o físicamente. Y que aprendió que lo importante es disfrutar.

A los 24 años sabe que tiene mucho por dar. Va a cumplir su quinta temporada en un equipo que siempre quiere estar en los puestos de privilegio. Cuando hizo sus primeros pasos en Chancay, nunca imaginó que iba a pegar un salto tan grande en poco tiempo, pero lo hizo y ahora quiere aprovecharlo. No se relaja. Es muy profesional. Sueña con seguir aprendiendo. Ahora lo disfruta Alumni, pero Ezequiel no se conforma y quiere ir por más.