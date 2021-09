Un exprofesor y tres promos de los 80 recaudan alimentos para donar

Muy fuerte debe haber sido el respeto y el cariño que les inspiró Alfredo Linguido a quienes fueron sus alumnos en la década del ochenta en la Escuela Técnica N° 15 "Ingeniero Agustín Mercau", o simplemente la "Industrial". Porque cuarenta años después de haber egresado, los "chicos", como les dice él todavía, lo siguen con entusiasmo en una "clase" más, la de la solidaridad: todos los meses juntan alimentos y los llevan a tres comedores.

Aquellos muchachos que cursaron cuando él dictaba Formación Ética y Moral y aprendieron en las prácticas de Fundición hoy tienen más de 50 años de edad, llevan a cabo sus propios proyectos y emprendimientos laborales, y han formado sus familias, con nietos incluidos en algunos casos. Sin embargo, todavía ven en Alfredo a aquel profesor que les dejó tantas enseñanzas.

Ese afecto en común y las facilidades que trae la tecnología hicieron que las promociones que terminaron el secundario en 1982, 1983 y 1984 se pusieran en contacto nuevamente a través de WhatsApp. Luego de recordar viejas anécdotas y reencontrarse en algún que otro asado, la chispa por organizar algo juntos empezó a arder.

"Lo hicimos con el afán de ayudar, pero no permitimos que nadie influya a nivel político ni de ningún tipo. Es feo que a un chiquito le duela la panza por no comer. Todo el mundo grita y se enoja, pero al final no hace nada; por eso nosotros quisimos hacer algo", expresó el hombre de 70 años.

Lo hicimos con el afán de ayudar, porque es feo que a un chiquito le duela la panza por no comer.

Linguido, además de docente, fue un distinguido jugador y formador de básquet. Pero aunque es una figura reconocida en el deporte, trata de mantener el perfil bajo. Llevan adelante la cruzada solidaria desde el año pasado, en los momentos más crudos de la pandemia, prácticamente en silencio. "Al principio no queríamos difundirlo, pero pensé que es bueno que se conozca porque quizás otros lo pueden copiar y sobre todo para mostrar el ejemplo de todos estos exalumnos, que son un gran valor. Yo en este momento soy la cara visible, pero el trabajo es de todos ellos", admitió.

En cada uno de los grupos hay alrededor de 25 hombres y solo una mujer, quienes pasaron por las aulas de la "Industrial", aunque no todos participan activamente de las colectas. "Hay muchachos que están en otras provincias y que igual quieren ayudar, entonces mandan dinero para que compremos más alimentos", contó.

Cada nuevo mes, la logística se repite. A través de mensajes, coordinan qué productos va a donar cada uno y los llevan a los tres puntos de recolección que establecieron. Uno de los voluntarios se encarga de hacer una lista con la mercadería y las cantidades, para darle mayor transparencia. Trasladan todo lo recaudado a la casa de Alfredo, quien se encarga de separar los paquetes equitativamente para cada uno de los comedores.

"Luego, los muchachos los llevan, con lluvia, con frío, en plena pandemia, como sea. Y en los tres lugares ya están esperando estas donaciones. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo", dijo emocionado.

"Cordero", como lo conocen en el ambiente del básquet, reconoció que no siempre es una tarea sencilla. Entre todas las actividades de la vida cotidiana, a veces se siente cansado y quiere "bajar los brazos". "Pero siempre alguno de los chicos manda algún mensaje, recordando que yo les enseñé a que no tienen que rendirse, o algo por el estilo. Entonces eso es una inyección anímica para seguir. A mí me ha hecho muy bien estar con ellos, porque tienen unos cuantos años menos que yo, y hay gente que cree que un hombre de mi edad ya no sirve. Pero, al contrario, estoy aprendiendo muchísimo", sostuvo.

Redacción / NTV.