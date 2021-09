Letras y folclore: las ideas no se jubilan

A sus ochenta años, una lingüista, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), es obligada a jubilarse. A pesar de estar reticente a hacerlo, deja su puesto como investigadora y docente. Es entonces cuando se despliega un enriquecedor intercambio entre la mujer y un representante de la institución que fue su casa por muchos años. Ambos hacen un recorrido por la vida y obra de la puntana Berta Vidal de Battini.

La actriz, dramaturga e integrante de la compañía de teatro Tía Tota Mariela Domínguez es la ganadora de la Convocatoria “Berta Vidal de Battini” con su obra dramática “Atentamente doctora”, un relato ficcional entre la lingüista y un funcionario de la UBA en el que hace un recorrido por sus estudios en el folclore y la dialectología argentina.

“La obra nace de un encuentro de ficción que inventé para poder justificar la trama. Sucede casi al final de su vida: después de muchos años la obligan a jubilarse y lo que cuenta en su biografía es que a ella no le gustó nada, entonces explica un poco todo lo que fue su trabajo de investigación”, contextualizó la creadora de “Atentamente…”, quien presentó el texto bajo el seudónimo “Ema”, una cábala que le trae suerte a la actriz.

Como premio, Mariela recibirá la suma de 40 mil pesos y el trabajo será publicado por el sello editorial San Luis Libro.

Sobre el título de la obra, fundamentó: “Tiene que ver con la idea de esta mujer del 1900 y resaltar la figura de la mujer académica en un mundo de hombres en el que siempre su trabajo fue subestimado por su género”.

Es la primera vez que la dramaturga recorre en profundidad la historia de la mujer por la que lleva el nombre la sala teatral “Berta Vidal de Battini”, ubicada en el Centro Cultural Puente Blanco, tablas que la actriz pisó incontable cantidad de veces.

“Me pareció muy interesante y original cada una de las recopilaciones y narraciones que hizo de todo el país, además de su forma de contarlas. La gran búsqueda que hacía de las historias orales y esa mitología que teníamos en toda la Argentina", detalló.

Por el momento no hay planes de transformar el escrito en una obra de teatro, aunque no descarta la posibilidad de hacerlo en un futuro. “Por ahora la propuesta llega hasta acá, pero ya me entusiasmé, así que quizás llegue a estar en escena. Ojalá”, acotó Mariela, quien, utilizando sus dotes de actriz, cerró con un final abierto.