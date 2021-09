En tres días, la venta de pasajes de larga distancia creció hasta un 35%

Esta semana, tras los anuncios de las flexibilizaciones, más mercedinos se animaron a programar unos días de descanso, de paseo o de trámites en otras provincias. Por eso, las empresas de transporte de larga distancia notaron un incremento de hasta un 35% en las ventas de pasajes. Los destinos más solicitados son Córdoba y Buenos Aires.

"Fue muy notorio: el discurso del Gobernador fue el 21 y esa misma noche ya tuvimos muchas consultas en la boletería, en la página web y las redes sociales de la agencia", explicó Enrique Calvo, referente de una de las firmas.

Todavía deben mantener los protocolos dispuestos por el gobierno nacional, que indican que la ocupación de las unidades debe ser del 80%, que no pueden ofrecer servicios a bordo, como frazadas, almohadas ni comida, y que tampoco pueden llevar agua en la cafetera. Sin embargo, las empresas quedaron asombradas por el interés de los pasajeros. "Todavía no podemos agregar más frecuencias, todos los coches salen a la noche o a la madrugada. Pero algo que hace mucho no pasaba es que completamos el cupo permitido. Realmente estamos muy contentos porque de a poco vamos a poder recuperarnos, después de todo un año y medio de ventas bajas", sostuvo el hombre.

Todas las líneas de transporte de larga distancia consultadas por este medio coincidieron en que tuvieron un incremento de la demanda. Los teléfonos suenan constantemente con consultas de horarios, precios y requisitos. "Sucedió de golpe, pero bienvenido sea. La pandemia continúa, pero creemos que ya se perdió un poco el temor de subir a un colectivo. Respetamos los cuidados porque les queremos dar tranquilidad y seguridad a nuestros pasajeros", contó el encargado de la boletería.

Felicitas Alcaraz, trabajadora de otra de las compañías, aseguró que para mañana y pasado tendrán que poner vehículos de refuerzo. "Realmente es increíble; la demanda va en aumento de una manera prolija y pareja. Nosotros no somos ciudad cabecera, se nos denomina de paso, y eso hace más interesante este incremento en las ventas. Hacemos distintos corredores: a Jujuy, a Salta y para el otro extremo también, pero los pasajes que más han comprado son a Buenos Aires", remarcó.

Sacar los tickets con anticipación tiene sus ventajas, ya que todas las empresas otorgan beneficios económicos a los clientes. Lo mismo sucede si piden los de ida y vuelta. "Ya tenemos butacas aseguradas para el fin de semana largo del 12 de octubre. En realidad, desde el 7 en adelante ya está todo completo. Pero si llegamos a tener más ventas tendremos que sumar unidades en el mismo horario", aseguró.

La encargada de la ventanilla también contó que la tendencia es comprar los pases con tarjeta de crédito. "Son muy pocos los que pagan de contado, la mayoría elige la financiación de hasta 12 cuotas para que no se les haga tan pesado", reveló.

Hasta el momento, los precios no tuvieron modificaciones. "Son estrategias que aplican las empresas desde su casa central. Pero ya nos avisaron que en los primeros días de octubre va a haber un aumento. Todavía no sabemos en qué porcentaje será; tampoco podemos descartar que antes de las Fiestas y el inicio de la temporada alta haya otro", dijo Calvo.

