Boca le ganó a Colón en la "Bombonera" y llega confiado a jugar el Superclásico

Boca Juniors le ganó a Colón de Santa Fe por 1 a 0 en un partido válido por la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El gol lo marcó Nicolás Orsini a los 20 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, el equipo “Xeneize” trepa hasta la sexta posición sumando 21 unidades y el domingo llegará entonado a disputar el Superclásico contra River en el estadio "Monumental", que ocupa la segunda posición en la tabla con 27 puntos; dos menos que el líder Talleres de Córdoba (29).

El encuentro fue parejo, pero Boca supo sacar ventaja de las pocas ocasiones de gol que pudo concretar, como fue el gol de Orsini que recibió un pase a la carrera entrando por la izquierda de Pavón y cuando estuvo a la altura del área chica sacó el derechazo cruzado que dejó sin respuestas al arquero Burián.

En el primer tiempo, Boca dejó una mejor impresión merced a los dos remates de Cristian Pavón, uno de ellos se estrelló en el travesaño y el otro fue rechazado por el arquero Burián sobre su palo izquierdo.

En esos primeros cuarenta y cinco, también el equipo santafesino tuvo dos oportunidades: una por un remate de Ferreira con su pierna derecha, entrando por la medialuna del área grande, que se fue apenas arriba sobre el ángulo izquierdo del arco de Rossi. Y después por un tiro libre que tuvo Farías quien remató al palo del arquero (derecho) justo cuando Rossi se movió hacia la izquierda; pero la comba que le dio el joven delantero hizo que la pelota se alejara del arco.

Síntesis

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; César Montes, Esteban Rolón, Agustín Almendra, Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Paolo Goltz, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Eric Meza, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendo, Cristian Ferreira y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Gol: a los 20 Nicolás Orsini (BJ)

Amonestados: Leguizamón (C) y Goltz (C)

Cambios: en el segundo tiempo a los 11 minutos del segundo tiempo Alexis Castro por Bernardi y Mauro Formica por Ferreira (C). A los 12 minutos Norberto Briasco por Cardona y Aaron Molinas por Montes (BJ). A los 23 minutos Nicolás Leguizamón por Meza (C), a los 23' Diego González por Pavón. A los 31 minutos Sheiler Cohen por Lértora y Gonzalo Piovi por Delgado (C). A los 35 minutos Luis Vázquez por Orsini y Cristian Medina por Almendra (BJ).

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Télam/MGE