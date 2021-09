"Tenaza" llega a Merlo con un torbellino de risas

La actuación, el canto y la comicidad se conjugan para dar vida a “Tenaza”, el personaje que interpreta desde hace muchos años Ezequiel Aguilera. Junto a Rocío Ramírez hacen el show “Canciones que sería mejor que no existieran” y se presentarán este domingo a las 21 en Escenativa Teatro en las calles El Colmenar y Rebenque de la ciudad de Villa de Merlo. El precio de la entrada es a la gorra.

Extrovertido y versátil, “Tenaza” inunda de humor cada escenario que pisa. En sus espectáculos demuestra todas sus destrezas artísticas, combinadas con un humor que se adapta a todas las edades y arranca interminables risas en su público. Para el cómico de 52 años la actuación es una pasión con la que convive hace 32. “Es una forma de vida”, dijo satisfecho.

Desde finales de agosto emprendió una gira, luego del confinamiento que mantuvo cautivo al mundo, que lo llevó desde Buenos Aires hacia varias ciudades de Córdoba, como San Marcos Sierra y Ciudad Parque, y que hoy lo trajo a tierras merlinas. Visitó Carpintería, donde realizó una función en el teatro La Cometa y dictó un taller de comicidad en la Casa del Pueblo. Inquieto, una cualidad que lo caracteriza, continuará su viaje en Mendoza, Tucumán y Salta para luego buscar otros destinos antes de volver a su hogar.

“El personaje que hago es un hombre bastante frustrado porque cree que sabe más de lo que realmente sabe. Me acompaña una presentadora —Rocío— que se entromete cada tanto, lo que convierte al espectáculo en musical y teatral a la vez, siempre haciendo comicidad”, explicó Aguilera y agregó: “Arriba del escenario toco la guitarra y canto, y con Rocío hacemos un par de sketches”.

El cómico contó que no es la primera vez que visita Merlo. “Estuve haciendo temporada durante dos veranos, en 2002 y 2003, y más tarde volví en otras oportunidades. El cambio que noté en el lugar es impresionante, la plaza del aljibe (N de la R: por la plaza Sobremonte), donde hice circo callejero aquella vez, era el centro de todo y ahora creció muchísimo”, expresó.

“Después de tantos años haciendo teatro y circo, este es mi modo de vida. Al principio lo mezclaba con otros trabajos más tradicionales o con el estudio. Trabajaba de una cosa durante el día y a la noche me dedicaba a esto de un modo más relajado hasta que en un momento me profesionalicé y me permitió ganar dinero para vivir de esto. Siempre digo que cuando amás lo que hacés no es un trabajo, sino una pasión”, cerró.