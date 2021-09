Guillermo Mazzarello inicia el ciclo "Conexión"

Rodeado de amigos nuevos y otros que ya conocen sus peculiaridades, Guillermo Mazzarello vuelve a los escenarios con su concierto de jazz. La presentación será este viernes a las 21 en el ciclo “Conexión” que organiza cada fin de semana la Casa de la Cultura de Villa Mercedes en el teatro El Viejo Mercado”. Las entradas son gratuitas, pero deberán reservarse al link que se encuentra en la página de Facebook de la institución.

Mazzarello, quien en esta oportunidad tocará el piano, estará acompañado por Nicolás Palmero en el bajo, quien toca con Guillermo hace mucho tiempo, y Federico Brunetti en batería, quien se incorporó recientemente al proyecto.

Más allá de un trío de músicos que compone y arma su repertorio, el pianista expresó que este grupo se caracteriza por ser descontracturado.

Como estilan los músicos de jazz, Guillermo buscó un conjunto de piezas históricas del género al que le realizó sus propios arreglos. “En el espectáculo improvisamos sobre esa base jazzera. Nos divertimos abajo y arriba del escenario y dejamos que fluya la música”, expresó el artista que se considera un actor en escena cuando se presenta frente al público.

Guillermo nació en Buenos Aires y fue gracias a su madre que conoció el jazz porque junto con su hermana iban a conciertos y espectáculos que disfrutaban de principio a fin. “Es un género muy versátil y disperso. Aparte siempre está rodeado por excelentes músicos que muestran sus mejores piezas para deleitar a todos”, contó.

El artista eligió San Luis para cambiar su estilo de vida. Llegó a la provincia sin expectativas de seguir su carrera como músico. Sorpresivamente se encontró con una ciudad repleta de cultura y se radicó en ella para seguir limando su trayectoria. Además, estudió para ser docente y hoy la música atraviesa todos los aspectos de su rutina.

“Estoy muy contento porque me encontré con colegas, lugares para tocar y una profesión que me une a lo que me apasiona. Me siento satisfecho de la vida que llevo”, aseguró.