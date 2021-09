Sonia Amaya regresa a los escenarios

Nacer en cuna musical fue un privilegio que tuvo Sonia Amaya, la cantora que este viernes a las 21 presentará su concierto “Copla y cogollo” en el espacio Amigxs de Merlo, en la Villa de Merlo, la localidad donde vive y donde supo forjar su carrera musical.

En un paraje particular llamado Balcarce, ubicado muy cerquita de Villa Larca, nació Sonia y dio sus primeros pasos junto a su abuelo y su padre, dos músicos de la zona que le enseñaron las buenas costumbres, el saber popular y compartieron con ella las fiestas y los festivales criollos que se realizaban en los alrededores.

Así comenzó su experiencia con la guitarra bajo el brazo y un talento en la voz que fue perfeccionando con el tiempo. Las canciones que la acompañaron desde sus inicios hasta la actualidad formarán parte del repertorio de esta noche, compuesto por temas propios y algunas interpretaciones de varios artistas que le sirvieron como influencia. También estará acompañada por una selección de artistas de la localidad que forman parte de su familia y su círculo íntimo de amistad.

El concierto se titula “Copla y cogollo”, porque las dos composiciones poéticas se arraigan a los orígenes de la cantora. “La copla es la madre de todas las poesías que supe conocer cuando mi madre me la presentó. Y el cogollo porque es de mi tierra, representa ese origen arraigado que traigo del lugar donde nací”, expresó Sonia, quien presentará una larga lista de zambas, tonadas, chacareras y gatos cuyanos.

Luego de crecer en su querido paraje, Sonia decidió seguir su propio camino y viajó a Merlo para darle forma a su carrera como música. A los 17 años se presentó por primera vez en un escenario. “Fui la primera cantora del pueblo”, aseguró la artista que desde ese entonces no paró de actuar, hasta que llegó al Festival Nacional de Cosquín.

Ser una de las primeras mujeres en incursionar en el ambiente del folclore merlino la llevó a endurecer su carácter y mostrar su cara más talentosa. “Estaba inmersa en un mundo repleto de folcloristas hombres y tuve que sortear muchas dificultades para tener mi lugar. Muchas veces me trataron de 'agreta' o de tener de mal carácter, pero siento que todo lo que hice fue para preservar mi género”, contó.

A pesar de los pronósticos, Sonia siguió adelante y lanzó tres discos de estudio. “Amparo del león”, dedicado a sus hijos; “Madera de sueño”; y “De mi tierra Comechingón”. En la actualidad espera sacar pronto su cuarto trabajo que, aseguró, “alumbrará mi camino y el arte después de un año de puro encierro”.

La vocación de la cantante se confirmó, por si hacía falta, en el 2017 cuando su pareja de toda la vida falleció a causa de un ACV y días después, Amaya se secó sus lágrimas y sus dolores, y salió al escenario para cumplir con sus obligaciones. “Fue un momento que marcó mi carrera en absoluto porque tuve que sacar entereza de donde no tenía para no fallarle a quienes me iban a escuchar”, recordó. Algo similar vivirá esta noche cuando se reencuentre con su público, después de cuatro meses que vivió de puro dolor e incertidumbre. Toda su familia contrajo coronavirus y la enfermedad se llevó la vida de su padre.

“Será una noche llena de sentimientos y emociones encontradas. Compartida con familia y amigos que me acompañan en las buenas y en las malas. Siempre vinculados por las canciones y los instrumentos”, concluyó la artista.

DÍA: Hoy

HORA: 21

LUGAR: Amigxs de Merlo

ENTRADA: 500