Realizarán un "cartelazo" a 18 meses del asesinato de Mónica Ramos

Al cumplirse 18 meses del asesinato de la psicopedagoga y docente Mónica Ramos en su casa, en calle Belgrano de la ciudad capital, su familia, amigos y allegados realizarán hoy un “cartelazo” durante todo el día frente a Tribunales.

Martín Rodríguez, hijo de Mónica, le dijo a El Diario que la idea es que la gente pueda acercarse y llevar una foto, una vela o un mensaje para recordar a Mónica. “Incluso llevaremos fibrones y cartulinas para que puedan hacerlo allí mismo. En lo personal, estaré desde la mañana, durante toda la jornada. También queremos invitar a todos aquellos que sientan que la Justicia les dio la espalda y siguen luchando, como nosotros”, refirió.

Con mucho pesar, Martín relató que junto a su hermana Pamela han transitado meses muy difíciles, en los que tuvieron que afrontar un proceso judicial muy lento por la pandemia.

Recordó a su madre con angustia y tiene el convencimiento de que Héctor Federico Núñez, el único detenido, no actuó solo. “Las pruebas de la investigación son lógicas, han encontrado tres pares de guantes dentro de la casa y otros perfiles de ADN, aunque prefiero no entrar tanto en detalle. A tal barbaridad y atrocidad no la pudo haber hecho solo”, aseveró.

“Es un cínico y una basura tremenda. Pasó 16 veces frente a la casa de mi mamá, incluso la vio entrar el día anterior al hecho, tipo 22. No solo eso: al día siguiente pasó frente a la otra cámara, también en inmediaciones al domicilio, y en un momento desapareció. No hay forma de que se lo haya tragado la tierra misteriosamente. En ese momento entró a la casa y la mató”, relató, con mucho enojo.

Juan Andrés Marzonetto, uno de los abogados de los hijos de la víctima, comentó que el proceso judicial marcha dentro de los plazos establecidos. “Aguardamos que conteste la defensa al respecto del ofrecimiento de pruebas para el debate. Tiene el expediente, por lo tanto, el paso a seguir es que responda y que la Cámara determine cuál de las pruebas resulta oportuna o no para que luego se fije la fecha de debate. Esto se encuentra dentro del tiempo procesal previsto, que desgraciadamente es extenso pero está dentro del marco legal”, explicó el letrado.

Sobre el acusado del asesinato, Marzonetto recordó que aún no ha dado su versión sobre lo ocurrido y comentó que la última novedad que tuvo de él es que a principios de este año realizó una huelga de hambre.

El abogado dijo que si bien la hipótesis que comparte con los hijos de Mónica es que habría más implicados, aclaró que el proceso actual es contra el único detenido.

“Es importante saber que ahora irá a juicio Núñez. En caso de que surjan otros sospechosos de los elementos de prueba que hemos presentado, se formará la compulsa necesaria para la averiguación”, concluyó.