Habilitan la opción de género no binario para usuarios del Sigem

La Municipalidad de San Luis lanzó una nueva funcionalidad en la plataforma Sistema Integral de Gestión Municipal (Sigem), que es la de cambiar o crear el usuario con la opción de género no binario. Funcionará a través de un botón y hay que llenar un formulario digital que ya está disponible en el sitio web de la Comuna. Aseguran que no es necesario que la persona tenga la modificación registral en su Documento Nacional de Identidad.

El secretario de Modernización y Gobierno Abierto, Jorge Ledesma, manifestó que cualquier ciudadano podrá acceder a esta iniciativa, que se aplica por medio de la Ley de Identidad de Género 26.743. Además, señaló que para hacerlo deberán ingresar a la página www.sigem.sanluislaciudad.gob.ar. Una vez allí hay que dirigirse al botón “reclamo”. “Deberán completar el formulario con el nombre de pila, sexo, o foto o con el que se sientan representados”, dijo el funcionario, quien comentó que para hacer la solicitud el usuario debe contar con una cuenta registrada. Explicó además que el trámite no afecta las gestiones realizadas con anterioridad en la plataforma.

“Una vez que se realizó el cambio, la plataforma notifica mediante WhatsApp. Luego, de ser aceptada la solicitud, se cambiará la información personal en todas las bases de datos”, expresó el funcionario, y destacó que aquellos que ingresen por primera vez al sistema lo podrán hacer con la identidad con la que se autoperciban. Sobre cuánto tiempo puede tardar hacer el cambio, Ledesma precisó que no más de tres días. “Todo depende de la demanda que tengamos, pero estimamos que en ese lapso de tiempo ya estará impactado en todos los sistemas”, resaltó.

La directora de Género y Diversidad, Cristina Tempestini, remarcó la importancia de la nueva iniciativa. “Para nosotros es un gran paso, ya que de esta forma hacemos efectiva la aplicación de la normativa de Identidad de Género. Sabemos que existe el marco legal, pero su aplicación tarda un poco más en implementarse en las políticas públicas”, manifestó.

Remarcó que todos los sistemas informáticos están hechos con una lógica binaria, en la que solo identifican dos sexos genéricos; femenino o masculino. “Sabemos que estos no son los únicos, por lo tanto esto va de la mano con el decreto presidencial N° 476/21 que se promulgó en julio de este año, que habla del DNI no binario”, dijo la funcionaria. Asimismo, remarcó que ahora mediante el nuevo botón que incluyó la Comuna, los usuarios tendrán la posibilidad de elegir la identidad binaria como no binaria y otras.

“Estamos en un período de prueba, pero vamos a garantizar el derecho a la identidad y al reconocimiento de género de todas las personas. Hoy la Municipalidad lo lleva adelante”, afirmó Tempestini, y dijo que un punto importante es que aquellos que quieran realizar el trámite no necesariamente deben tener el cambio registrado en el DNI.

“La ley establece que una persona con tan solo expresar su voluntad de solicitar el cambio de género debe ser respetada y aplicada en todos los procedimientos e instrumentos legales, administrativos y que sea reconocido su sexo, nombre de pila e imagen”, concluyó.