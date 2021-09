Germán Barceló canta en Villa Mercedes

En las presentaciones en vivo que realiza, Germán Barceló pretende replicar las canciones de su vida. Su niño interno, que en algunas ocasiones “le dicta las letras”, sale a jugar al escenario cada vez que la versión grande de sí mismo canta temas propios y hace covers de aquellas melodías que le hubiese gustado crear.

Este sábado, a las 22, el cantante tocará en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes un repertorio que oscilará entre sus dos álbumes, “Cuando existe el amor” y “Todo pasa”. Allí estará también, lógicamente, “Bombita de aguas”, la canción que escribió en pandemia.

“En los recitales paso por toda mi historia musical y lo que escuchaba de chico. Haré alguna que otra canción del folclore argentino, que es un espacio donde me quiero empezar a involucrar, y tango también. Todo siempre con el espíritu de darle alegría y emoción a la gente que va”, contó el artista mientras iba camino al estudio para grabar nueva música.

No es la primera vez que Germán pisará suelo puntano. Hace 17 años el actor vivió en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes mientras grababa la novela protagonizada por Andrea del Boca, “Sálvame María”. De la provincia no solo se llevó buenos recuerdos y hermosos paisajes, sino que conoció a Diego Sosa, quien hoy es su manager.

"Estuvimos filmando un año entero y yo me quedé un tiempo más en San Luis porque me encantaba la provincia, me abrazó, me cuidó y fue mi casa en ese tiempo. Ahí lo conocí a Diego, fui a visitarlo al canal de televisión que él gerenciaba en ese momento, escuchó mi material y le encantó”, recordó el artista oriundo de Merlo, en Buenos Aires.

Si bien Diego y Germán nunca dejaron de trabajar juntos, no fue hasta que el cantante lanzó su último sencillo que decidieron mejorar caminos laborales. El cantante explicó: “Me llevo mucho por la intuición y sentí que tenía que volver a llamarlo para recomenzar lo que habíamos dejado tiempo atrás”.

La pandemia fue un espacio en el que el artista se permitió tener, como un vaquero del Viejo Oeste, su guitarra desenfundada todo el día. De ella salían diversas melodías, pero los disparos más acertados fueron cuando creó “Bombitas de agua”.

“Ese tema nació de esa necesidad de conectarme con mi niño interior. Creo que todos lo tenemos, solo que algunos lo podemos escuchar un poco más y otros menos. Ese ‘Germancito’ estaba esperando ser escuchado y prácticamente me dictó la canción”, contó.

En pos de continuar enalteciendo a su niño, joven y, sobre todo, artista interior, Germán lanzará el 17 de septiembre un nuevo disco llamado “Selección”. Está compuesto por los 24 temas de sus dos álbumes anteriores, remasterizados.

"Es una especie de enmienda y abrazo que le doy a ese joven de 19 años que tuvo la valentía de componer canciones, irse a Sony y firmar su primer contrato. Es como darle las gracias a Germán por haberme hecho recorrer este camino y por haber sido valiente y creativo. Quiero decirle 'lo hiciste bien, sigamos juntos'", finalizó el hombre, que tiene un pie en el presente y otro en el pasado.

DÍA: Sábado 4 de septiembre

HORA: 22

LUGAR: Boliche Don Miranda

ENTRADA: 500 pesos