Casi 3 mil puntanos se anotaron ya para cursar en la ULP Virtual

Aprender y así convertirse en profesional es la premisa común que los futuros alumnos de la ULP Virtual seguramente persiguen. Ese sueño de tener un futuro mejor y la chance de tomar clases a distancia fue, sin dudas, lo que motivó a los 2.900 puntanos que ya se inscribieron para cursar alguna de las carreras que ofrece la auspiciosa modalidad que ofrece la Universidad de La Punta (ULP). A su vez, el 73 por ciento de ese lote es mujer. Así lo reveló la rectora de la ULP y ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis, Alicia Bañuelos.

La oferta educativa alcanza las 70 carreras que van desde la tecnología, las ciencias exactas y la administración al marketing, el turismo y la geografía, entre otras.

El número es auspicioso para las autoridades de la ULP, sobre todo porque las inscripciones siguen abiertas. La fecha tope será el 15 de septiembre y esperan que más puntanos ingresen a la web, cumplan con el trámite y se preparen para el dictado de clases. El primer paso es completar el formulario ingresando a www.virtual.ulp.edu.ar.

Más allá del importante número de mujeres que apuestan por la ULP Virtual, fuentes de la institución confirmaron que el rango etario más numeroso que ya cumplió su trámite es el que va de los 16 a los 25 años, con un 38,71%; seguido por personas de entre los 26 y los 35 años, con un 34,80%.

A su vez, a la hora de determinar de qué departamento provienen los futuros alumnos, Pueyrredón es el distrito más numeroso, con un 60% de participación; seguido por Pedernera, con el 20%, y tercero se ubica Junín, con un 5%.

En el ranking, hasta ayer, de las carreras más elegidas por la gente lidera con amplitud la Licenciatura en Enfermería, con un 25,69%; en tanto que la Tecnicatura Universitaria en Salud y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente marcha en el segundo escalón, con 8,98%.

La Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software —una de las profesiones más solicitadas del mundo— ocupa el tercer lugar de la escala provisoria, con un 6,72%. Un poco más atrás se ubica la demanda para la carrera Contador Público, con 5,46%.

"Estamos contentos y muy conformes con esta respuesta. Se ve una tendencia de la participación de la gente, especialmente de la parte femenina, con un 73%. Y algo que nos pone felices es que el mayor porcentaje en el rango etario es el de los jóvenes, lo cual indica que nos toman como primera opción", afirmó Bañuelos, en diálogo con El Diario.

"Además, vemos que en todos los departamentos hay interés y ganas de formar parte de ULP Virtual con sus distintas carreras. Por otro lado, que la Tecnicatura en Desarrollo de Software sea la tercera en el ranking nos pone muy contentos. Sacamos el mito de que para trabajar de esto hay que ser alguien especial y no es así. Todos nuestros egresados tienen trabajo y con muy buenos sueldos", explicó Bañuelos.

"Estamos conformes con esta convocatoria, porque el objetivo de esta línea educativa fue darles la posibilidad de estudiar a aquellas personas que no podían hacerlo, por el lugar donde viven, distante a las ciudades donde están las universidades, porque no podían trasladarse o porque trabajan y no tienen tiempo de cursar. Esta buena respuesta, a una semana de cerrar las preinscripciones, nos pone contentos", agregó.

