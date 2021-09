Mones Ruiz: "Vamos a trabajar por la unidad de los argentinos"

Tenemos mucha expectativa de representar al pueblo de San Luis en el Congreso, con una voz puntana y con personalidad. La agenda mediática de la televisión y ciertos medios hace que se hable de los problemas de Buenos Aires y nosotros tenemos que hablar de lo que pasa en San Luis, Villa Mercedes, Juana Koslay, La Toma, Villa de Merlo, con la defensa de nuestras economías regionales y la cultura. Podemos hacer mucho en el Congreso, podemos tener una agenda razonable y con sentido común. No vamos a trabajar por la división de los argentinos, trabajaremos por la unidad”, expresó el vicegobernador y actual precandidato a diputado nacional por el Frente Fuerza San Luis, Eduardo Mones Ruiz.

A días del desarrollo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Mones Ruiz compartió cuáles son las principales propuestas de la lista que integra junto a María José Zanglá y Natalia Zabala Chacur. Sostuvo que la gente necesita que los políticos estén a la altura de las consecuencias que ha generado la pandemia; advierten el hartazgo frente a la grieta y todo tipo de división.

“¿Cómo no vamos a encontrar cuatro o cinco temas que sean de unidad para la Argentina? Para graficar, uno de los ejes que nos unen tiene que ver con la educación, que está en crisis. Las últimas estadísticas confiables, prepandemia, indican que el 50% de los niños no termina el secundario. Esto no es una crisis, es una tragedia. Ellos necesitan una escuela moderna, inclusiva, que esté adaptada a la época, a la robótica, a la tecnología, necesitan que se los prepare para un mundo laboral que será más complejo. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo?”, manifestó.

Servicios malos y caros

Entre otros tópicos, remarcó que el 100% de las personas cree que los servicios bancarios, de internet, de telefonía celular o de TV por cable son malos y caros. A esta percepción se suman las dificultades que surgieron en la pandemia, que obligaron a los usuarios a familiarizarse con los recursos digitales. Mones Ruiz destacó que este tipo de temas son cuestiones que no están en la agenda porque hay entidades que tienen poder de lobby y además se basan en las normativas actuales. Por ejemplo, los bancos están regulados por el Banco Central y las provincias no pueden hacer nada para cambiar algunos aspectos, pero sí hay cuestiones que se podrían definir en el Congreso. “No podemos seguir cautivos de estas situaciones”, lamentó.

También destacó que la democracia debe permitirse reflexionar sobre algunos ejes que tienen relación con las elecciones. Planteó, a modo de interrogante, si es razonable que el país experimente campañas cada año y medio y remarcó que se podría pensar en la posibilidad de emitir sufragios cada cuatro años. “El sentido común indicaba que las PASO se suspenderían por la pandemia, pero primaron los intereses partidarios frente a la realidad de la inmensa mayoría de las provincias, donde hay listas únicas”, subrayó.

“Juan Domingo Perón dijo que el año 2000 nos encontraría unidos o dominados. Nos encontró absolutamente dominados. Vamos a trabajar para cerrar las grietas, que es lo que hacemos aquí en San Luis”, aseguró.