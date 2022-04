Mones Ruiz desistió de su candidatura al Superior Tribunal

"No estoy dispuesto a ser usado para seguir con la grieta, con la división de los puntanos", dijo. Foto: Nicolás Varvara.

"Les solicito a los senadores y las senadoras que no presten acuerdo para mi designación, ya que he tomado la decisión irrevocable de no aceptar el cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia". Las palabras de Eduardo Mones Ruiz sorprendieron, tras más de cinco horas de audiencia en la Cámara de Senadores de la provincia de San Luis.

Este jueves a las 11:30 había iniciado la audiencia pública en la Legislatura, encabezada por la presidenta provisional de la Cámara alta, María Angélica Torrontegui. Primero se escucharon las adhesiones e impugnaciones al pliego de Mones Ruiz.

El propio postulante presentó por escrito un descargo de quince páginas a cada una de las impugnaciones que le hicieron distintos dirigentes políticos e instituciones, y luego respondió las preguntas que le realizaron los legisladores en el recinto.

Antes de que el reloj marcara las 17, finalmente, Mones Ruiz, con licencia en el cargo de vicegobernador desde mediados de marzo, comunicó su decisión. "Voy a cumplir con mi mandato de vicegobernador. No acepto la enorme propuesta del Gobernador, a quien le estoy profundamente agradecido por haber pensado y confiado en mí para una responsabilidad tan importante", dijo.

Y fundamentó su postura: "No estoy dispuesto a ser usado para seguir con la grieta, con la división de los puntanos".